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ROG Phone 8新機今晚開賣！「5大亮點」超越前代　1身分直接9.5折

▲ROG Phone 8系列提供遊戲巔峰效能外，除了本家的遊戲功能強之外，還搭載三鏡頭，讓拍照功能也同步提升，將於今（16）日晚間6點開賣。（圖／官方提供）
▲ROG Phone 8系列提供遊戲巔峰效能外，除了本家的遊戲功能強之外，還搭載三鏡頭，讓拍照功能也同步提升，將於今（16）日晚間6點開賣。（圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

電競手機品牌ROG Phone日前推出全新系列ROG Phone 8，包括ROG  Phone 8、8 Pro與8 Pro Edition，除了本家的遊戲功能強之外，還搭載三鏡頭，讓拍照功能也同步提升。將於今（16）日晚間6點開賣，2月15日前全通路早鳥登錄送「ROG精選配件組」，ROG Phone 8售價3萬5990元，校園專案9.5折；ROG Phone 8 Pro售價3萬8990元、ROG Phone 8 Pro Edition 售價4萬5990元，限定登錄送「ROG漂浮麻將」。《NOWnews》整理5大新機亮點一次看。

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🟡配置Snapdragon 8 Gen 3處理器
搭配最新的Snapdragon® 8 Gen 3處理器，CPU與GPU效能分別提升30%、25%。配備更強的人工智慧，包括AI辨識快搜、相簿智慧搜圖、AI語音降噪等，功能上更進階。

🟡散熱系統升級
為確保長時間遊戲不過熱，以獨創六層散熱設計為基礎，採用創新第2代360°全方位散熱技術，速冷導熱棒提升22%散熱效率；全新「空氣動力風扇X」強大升級，散熱效率大增33%，最多使手機背面溫度降低36°C。

▲ROG Phone 8系列。（圖／官方提供）
▲ROG Phone 8系列，共有三種機型同步登場。（圖／官方提供）
🟡機身更薄
配置6.78吋165Hz/1ms AMOLED螢幕，比前代邊框更窄、螢幕佔比更高，手機卻更輕薄。支援 LTPO與光線追蹤技術，720Hz觸控採樣率，峰值亮度提高至2500尼特。更是全球首款IP68等級防水防塵電競手機，安心應對日常意外時刻。同時有5500 mAh大電量，支援65瓦快充及無線充電。

🟡自訂燈效
邁入第三代設計語彙的ROG Phone 8 Series，外觀質感大升級，玩家可藉由關閉或開啟燈效自由選擇低調或華麗，ROG Phone 8 Pro/8 Pro Edition搭載AniMe Vision 8-bit LED顯示器，採用超過300顆LED，自訂動畫或顯示天氣、電量等功能。

▲ROG Phone 8系列。（圖／官方提供）
▲ROG Phone 8 Pro／8 Pro Edition搭載AniMe Vision 8-bit LED顯示器，採用超過300顆LED，更具風格。（圖／官方提供）
🟡旗艦三鏡頭
配置旗艦三鏡頭，分別為5000萬像素Sony IMX890主鏡頭搭載六軸防手震Hybrid雲台3.0＋1,300萬像素超廣角鏡頭採用自由曲面建模光學設計＋3,200萬像素長焦鏡頭具備3倍光學變焦和OIS防手震功能，讓ROG Phone 8 Series不僅超越電競手機，更是專業級攝影的旗艦手機。

▲ROG Phone 8系列。（圖／官方提供）
▲ROG Phone 8 Pro Edition 售價4萬5990元，限定登錄送「ROG漂浮麻將」。（圖／官方提供）

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