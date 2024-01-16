ROG Phone 8新機今晚開賣！「5大亮點」超越前代　1身分直接9.5折

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搭配最新的Snapdragon® 8 Gen 3處理器，CPU與GPU效能分別提升30%、25%。配備更強的人工智慧，包括AI辨識快搜、相簿智慧搜圖、AI語音降噪等，功能上更進階。
🟡散熱系統升級
為確保長時間遊戲不過熱，以獨創六層散熱設計為基礎，採用創新第2代360°全方位散熱技術，速冷導熱棒提升22%散熱效率；全新「空氣動力風扇X」強大升級，散熱效率大增33%，最多使手機背面溫度降低36°C。
🟡機身更薄
配置6.78吋165Hz/1ms AMOLED螢幕，比前代邊框更窄、螢幕佔比更高，手機卻更輕薄。支援 LTPO與光線追蹤技術，720Hz觸控採樣率，峰值亮度提高至2500尼特。更是全球首款IP68等級防水防塵電競手機，安心應對日常意外時刻。同時有5500 mAh大電量，支援65瓦快充及無線充電。
🟡自訂燈效
邁入第三代設計語彙的ROG Phone 8 Series，外觀質感大升級，玩家可藉由關閉或開啟燈效自由選擇低調或華麗，ROG Phone 8 Pro/8 Pro Edition搭載AniMe Vision 8-bit LED顯示器，採用超過300顆LED，自訂動畫或顯示天氣、電量等功能。
🟡旗艦三鏡頭
配置旗艦三鏡頭，分別為5000萬像素Sony IMX890主鏡頭搭載六軸防手震Hybrid雲台3.0＋1,300萬像素超廣角鏡頭採用自由曲面建模光學設計＋3,200萬像素長焦鏡頭具備3倍光學變焦和OIS防手震功能，讓ROG Phone 8 Series不僅超越電競手機，更是專業級攝影的旗艦手機。