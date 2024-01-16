玉兔痛訴被婆婆鎖門外！寧願被當隱形人 搬家嗨喊「這才是人生」
《我愛黑澀會》出道的女星玉兔（鄭如吟），2022年與導演男友Howard結婚，最近她上節目《新聞挖挖哇》大吐婆媳相處苦水，過去與婆婆同住時，對方會嫌東嫌西，在她炒菜到一半時把火關掉，或是故意把晚歸的她反鎖在門外，忍不住抱怨「希望婆婆把我當隱形人就好」，如今搬出來住，不需要再被控制生活，玉兔開心嗨喊「這才是人生」。
記者江芷稜／綜合報導
玉兔在《新聞挖挖哇》講述婆媳相處問題，其實交往時，老公Howard就坦承婆婆不好相處，已經有3個女友被氣跑，要她有心理準備，由於公公早逝，婆婆把生活重心放在兒女身上，經常干涉晚輩生活習慣，連陽台曬了幾件內褲都會關心，甚至向她說「我知道妳從小爸媽離婚，所以妳不知道每天要洗內褲」，讓單親家庭出身的玉兔聽完後，直接躲在廁所大哭。
不僅如此，雙方生活習慣磨合許久，婆婆對冰箱食物多寡、洗碗順序、地上頭髮都會碎念，有時候她做菜的順序不符合婆婆想法，就會被關掉瓦斯爐，並要求她做完菜要先洗碗才能吃飯，某次工作晚歸，婆婆竟然刻意把她反鎖在門外，隔天才說沒有聽到鈴聲，讓玉兔夫妻很無法適應，為了不讓婆婆鎖門，竟私下把門閂藏起來，婆媳相處宛如諜對諜。
更好笑的是，玉兔跟老公吵架時不小心飆國罵，婆婆竟然衝進房間說「妳不能罵XXX，這樣等於是罵我」，讓她跟老公聽了都感到莫名其妙，婆媳還會各自回到房間委屈痛哭，最後一山不容二虎，她們只好搬出家裡住，雖然花30幾萬裝潢的房間沒得住，但能呼吸到自由的空氣，玉兔開心地說跟老公一起坐在沙發上，隨心所欲過自己的人生，不必再被嫌東嫌西，感嘆「這才是人生啊」！
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