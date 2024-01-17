aespa尾牙完整影片曝！超強實力秀5首歌 員工傻眼：公司砸多少錢
韓國人氣女團aespa日前首次來到台灣，16日晚上受邀擔任明基佳世達集團的尾牙表演嘉賓，aespa一共帶來五首團體的經典歌曲，讓7000多名員工在台下嗨爆，主持人吳宗憲的女兒吳姍儒（Sandy）也是做足了功課，讓所有aespa成員都能夠發言，也被大讚主持用心。而在尾牙結束後，就有員工上傳aespa高清完整表演片段，讓不少不能進場觀看的粉絲朝聖，也有員工坦言「當下看真的目瞪口呆.....公司到底砸了多少錢？」
記者張嘉哲/綜合報導
aespa隊長Karina日前受邀參與米蘭時裝周活動，因此16日率先從香港轉機率先抵達台灣，其他3位團員Giselle、Winter與Ningning則從仁川來台，就是為了來台出席明基佳世達集團尾牙以及舉辦簽售會，由於明基佳世達集團尾牙並沒有開放外人參與，據悉有粉絲為了參加簽售會，砸了30萬台幣購買專輯，只為了看到偶像aespa的風采，追星相當的瘋狂。
而aespa昨天晚間登上明基佳世達集團尾牙表演，一開場就以人氣主打歌《Drama》登場，還攜帶舞者完整演出，在場員工全部嗨翻，隨後更一連串帶來《Trick or Trick》、《Hold On Tight》、《Spicy》以及《Next Level》，值得一提的是，在唱完前兩首歌進行訪談後，aespa後三首歌拿手麥大唱，讓不少老鐵粉看了直呼「現場Live太神啦！SM應該讓自家歌手常常開Mic的」。
隨後有員工上傳aespa的尾牙表演完整影片在YouTube上，才短短不到12小時，觀看人次就衝破16萬，不少網友紛紛回應「這現場的實力真的太誇張了....」、「身為aespa的粉絲，超羨慕尾牙聽現場的啦」、「嗚嗚嗚！4位女孩實力太好了」、「唱私人尾牙舞蹈卻絲毫不划水！！魅力值爆表了啦」、「完全沒在划水的完美演出，後面手麥大開實在爽感飆升」、「本來不知道他們是誰....看完表演只覺得目瞪口呆，公司到底砸多少錢才能請到這種大咖？」
事實上，由於aespa是首組接下台灣尾牙商演的韓星，這次明基佳世達集團祭出總統等級維安，據悉入場不僅要核對個資、照片、員工編號、掃QRCode，以防外人闖入，比起去年只要看員工證就能進場，嚴格不少。這次aespa演出大成功，不少人希望她們也能夠趕快來台灣開演唱會，造福一下粉絲朋友。