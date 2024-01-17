▲罕見！7歲女童打流感疫苗仍重症　併發「急性壞死性腦病變」不幸病逝

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7歲童染A型流感 併發罕見「急性壞死性腦病變」疾管署1月16日表示，上週（1月9日至15日）新增42例流感併發重症（5例A型H1N1、34例A型H3N2、3例B型），年齡介於未滿10歲至90多歲，其中30例未接種流感疫苗。
另外，新增11例死亡（3例A型H1N1、7例A型H3N2、1例B型），年齡介於未滿10歲至90歲以上。其中最年輕的死亡個案為北部7歲女童，疾管署防疫醫師林詠青表示，這名個案本身沒有明顯潛在疾病，去年10月初曾接種過本季流感疫苗，在今年1月初開始出現咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀。
由於症狀未改善，再加上有發燒症狀出現，因此隔日個案便前往診所就醫，經過快篩後確診感染A型流感，醫師開立流感抗病毒藥物治療。不過，林詠青醫師表示，個案在返家後出現步態不穩的情形，當日傍晚又有全身痙攣、高燒40度以上的狀況，因此前往急診就醫。
就醫後經過電腦斷層檢查，發現個案已有腦水腫的情形，醫師研判為流感併發腦炎，收住加護病房治療，不過住院期間病況仍持續惡化，醫師根據其病程診斷為罕見的急性壞死性腦病變，最後個案無法自主呼吸在住院的4天不幸病逝，主要死因為流感併發重症造成急性壞死性腦病變，最後心肺衰竭致死。
為什麼打疫苗仍重症死亡？ 醫師分析原因急性壞死性腦病變是一種罕見的腦炎情形，林詠青醫師表示，它的病程變化相當快速，根據過往統計，其致死率可達到3－7成，過去國內也曾有流感併發急性壞死性腦病變的案例，而流感併發腦炎的情況較多發生在小朋友。
不過，這名個案沒有潛在疾病，而且已接種過流感疫苗，為什麼仍感染併發罕見急性壞死性腦病變不幸病逝呢？林詠青醫師認為，這是一個比較罕見的個案，而流感疫苗保護力也不是100%，雖然打了疫苗但仍有感染、重症的可能，而且急性壞死性腦病變病況變化快，即使積極治療效果可能還是很有限。
林詠青醫師再次呼籲，民眾注意警示徵兆，若感染後出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、缺氧等，或有持續高燒、步態不穩、抽搐、痙攣等神經學方面症狀時，可能是肺部或腦部併發症的危險徵兆，應盡速就醫配合醫師指示用藥，降低重症死亡風險。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60592
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