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鼻竇發炎影響睡眠！醫揭「2大併發症」恐嚴重失明、腦部感染　早期別當小感冒

▲鼻竇發炎影響睡眠！醫揭「2大併發症」恐嚴重失明、腦部感染　早期別當小感冒
▲鼻竇發炎影響睡眠！醫揭「2大併發症」恐嚴重失明、腦部感染　早期別當小感冒

每日健康-每日都做得到的健康

鼻竇炎是秋冬常見的疾病，若不及時治療，容易併發成慢性鼻竇炎，影響睡眠品質，甚至導致嗅覺異常、失明、腦部感染等嚴重後遺症。台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師陳昱安表示，鼻竇炎初期會出現黃綠色鼻涕、鼻塞等症狀，容易發生在有鼻腔結構異常如嚴重鼻中膈彎曲、鼻甲肥厚、息肉增生或鼻子嚴重過敏、慢性鼻炎的人，小朋友因為清潔鼻腔不易、鼻竇發展未成熟，也是鼻竇炎易發生的族群。

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急性鼻竇炎若持續3個月左右仍未痊癒，就會變成慢性鼻竇炎，發生率約10％，若未予以治療，可能症狀惡化成長期鼻塞、張口呼吸、鼻涕倒流導致夜咳，影響睡眠品質，嚴重可能嗅覺異常或不可逆的嗅覺損傷、鼻腔結構被破壞，此外，鼻竇緊鄰眼眶和腦部，病菌若是轉移造成眼部感染或腦部感染，後果將不堪設想。

 

鼻竇發炎影響睡眠！醫揭「2大併發症」恐嚴重失明、腦部感染 早期別當小感冒
鼻竇發炎影響睡眠！醫揭「2大併發症」恐嚴重失明、腦部感染 早期別當小感冒


▲ 手術前鼻腔許多黃綠色帶膿的鼻涕。（圖／台北慈濟醫院提供）

鼻竇發炎影響睡眠！醫揭「2大併發症」恐嚴重失明、腦部感染 早期別當小感冒
鼻竇發炎影響睡眠！醫揭「2大併發症」恐嚴重失明、腦部感染 早期別當小感冒


 

▲ 手術後鼻腔恢復乾淨、通暢。（圖／台北慈濟醫院提供

鼻竇炎手術恢復呼吸通暢

陳昱安醫師指出，鼻竇炎的診斷除了症狀評估、內視鏡檢查，必要時也會輔以X光確認發炎情況、電腦斷層辨識發炎位置。鼻竇炎初期可以以一般感冒藥治療，可是如果變成慢性鼻竇炎、出現嚴重併發症或影響日常生活的情況就需要手術治療。不同於傳統手術必須將發炎鼻竇整個切除，破壞鼻腔構造，「功能性內視鏡鼻竇炎手術」是透過鼻孔的自然孔洞將內視鏡伸入病灶，將腫脹的息肉或病灶切除，擴大鼻竇開口並清除發炎黏液，使鼻竇開口通暢，針對鼻中膈彎曲或結構異常的病人，耳鼻喉科醫師也會同時手術矯正鼻腔構造。一般而言，此類手術初期成功率高達98％，且追蹤到第4年的成功率仍有高達94％，即使是二次手術，只要手術方式得宜，病灶切除完善，也可以達到與首次手術相當的成功率。

鼻竇炎手術後的復發率約5％～15％，復發原因包括病灶未完整切除、過敏未徹底控制等，因此術後仍須用藥物控制、保養鼻腔環境。陳昱安醫師提醒，秋冬是容易感冒的季節，併發鼻竇炎的機率也相對增加，急性鼻竇炎很常見，也因此容易被當成小感冒忽略，未積極就醫，可是要是延誤導致息肉增生和慢性發炎，就得依靠手術治療，民眾千萬不要忽視早期症狀，越早就醫控制，越能避免惡化成不可逆的傷害。

 

 

鼻竇發炎影響睡眠！醫揭「2大併發症」恐嚴重失明、腦部感染 早期別當小感冒
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▲ 陳昱安醫師提醒民眾千萬不要忽視早期症狀（圖／台北慈濟醫院提供）

 

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