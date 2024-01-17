▲中醫大結合雷射針灸治療　遲緩兒癲癇頻率降低、生活自主能力提升

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▲ 中國醫藥大學兒童醫院結合中西醫療法，為一名發展遲緩的4歲男童帶來新希望 （圖／中國醫藥大學提供）
周宜卿表示，發展遲緩的病因除了基因及染色體變異，有些早產、難產兒出生後，常伴隨神經系統發育問題，造成癲癇發生及發展遲緩。然而，大多數發展遲緩的孩童屬於輕度或中度程度，因此常容易被認為只是發展較慢而被忽略，實際上還有許多遲緩兒尚未被發現。
周宜卿指出，若孩童疑似發展遲緩，建議不要灰心，應及時就醫諮詢，把握6歲前黃金治療期，並依醫師評估接受中西醫跨團隊治療，以提高療效，使孩童身心靈能健康成長。
周宜卿表示，今年4歲的張小弟（化名）於1歲時因癲癇反覆發作而至中國醫藥大學兒童醫院兒童神經科門診求助，經檢查後判定為染色體異常造成中、重度「全面性發展遲緩」。周宜卿建議讓張小弟接受早期療育，並於去年5月起在中國醫藥大學附設醫院中醫兒科許有志醫師的門診接受每周1至2次的傳統針灸合併無痛雷射針灸治療。經7個月療程後，張小弟對於日常指令的理解、環境和情境認知顯著提升，原本不太活動的雙手開始出現探索性動作。在定期追蹤與治療下，張小弟明顯改善吞嚥和咀嚼問題，癲癇發作頻率與嚴重程度也有所下降，逐漸培養起部分生活自主的能力。
▲ 醫師建議若孩童疑似發展遲緩，建議不要灰心，應及時就醫諮詢，把握6歲前黃金治療期（圖／中國醫藥大學提供）
許有志醫師說明，臨床上視孩童情況會使用一種或併用數種治療方法，包含：針灸、口服中藥、小兒推拿、穴位敷貼、藥浴等，其中以針灸療法最為大宗。傳統針灸是透過針刺在頭部與全身的穴道，以達到活化腦部及促進腦部血液灌流等療效；雷射針灸則是透過低能量的雷射作用在穴道上來達到調控神經系統、促進神經再生等作用，由於其「無痛」、「安全」及「非侵入性」的特點使兒童接受度較高，近年來被廣泛用於發展遲緩孩童治療上。此外，臨床上同時也會針對睡眠、呼吸道（過敏或感冒）、腸胃道（吞嚥或消化不良）及情緒等「共病」治療，從而減少孩童整體身心不適，改善其生活品質。
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