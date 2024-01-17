中捷公安意外興富發賠2.25億！金額少於預期 盧秀燕：接受、尊重
台中市去年5月發生興富發建案吊臂掉落，造成捷運綠線1死15傷重大公安意外，仲裁結果昨日出爐，興富發建設、齊裕營造、宇球國際及嘉謜工程行等4家公司需支付近2.25億元予台中市政府、台中捷運公司。中市府原求償2.6億元，市長盧秀燕表示，對於仲裁結果大家都必須接受、尊重，
記者顏幸如／台中報導
盧秀燕今（17）日上午到和平區視察，她表示結果沒有差很多，之前因雙方協調不下來只好交由仲裁，對於仲裁結果大家都必須接受、尊重。對方已提撥金額大約2.8億元，基本上這個錢一定會拿得到，因為有要求對方提出現金。中捷公司表示，將於收到仲裁判斷書後，進一步和委任律師就實際判斷內容進行討論，再進行後續處理。
去年5月喧騰一時的中捷意外造成1死15傷悲劇，仲裁協會昨天仲裁結果為興富發建設、齊裕營造、宇球國際及嘉謜工程行應給付近2.25億元予台中市政府、台中捷運公司，其中台中市府獲賠2.12億元、中捷為1千多萬元。
對於中捷事件造成傷亡，興富發建設指出，目前尚有一名外籍民眾持續溝通中；至於發生意外的建案「文心愛悅」，近日將重新申請使照，可望本月底拿到使用執照。