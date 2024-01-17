▲喝咖啡吃藥小心！醫列10種藥物不宜與咖啡同時攝取：藥效恐失效

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一些藥物應避免與咖啡同時使用。（示意圖／Shutterstock）
1.甲狀腺藥物
如果你有甲狀腺機能低下，甲狀腺腺體會分泌不足，可能會被開立左旋甲狀腺素或其他甲狀腺藥物來幫助平衡荷爾蒙。研究顯示，同時喝咖啡服用甲狀腺藥物，會降低藥物在體內的吸收量，使藥效減弱，甚至有病患案例報告指出，咖啡會使甲狀腺藥物的吸收量減少一半以上。
2.感冒或過敏藥物
許多人會服用感冒或過敏藥物，這些藥物通常含有假麻黃鹼等中樞神經興奮劑。咖啡也是一種興奮劑，如果在喝咖啡時服用過敏藥物，可能會增加症狀，如焦躁不安、無法入睡等。部分過敏藥物，如非索非那定，也不宜與咖啡同時服用，因為咖啡會過度刺激中樞神經系統，增加焦躁症狀。建議民眾在喝咖啡或過敏藥物前，先詢問醫療人員意見。
3.糖尿病藥物
如果你將咖啡加糖或牛奶，可能會導致血糖急速上升，影響糖尿病藥物的藥效。此外，研究顯示，咖啡可能會加重糖尿病患者的症狀。根據美國糖尿病協會發表的研究，喝含咖啡因的飲料，如咖啡，可能會提高胰島素和血糖水平。雖然這項研究規模較小，但研究人員警告，喝太多咖啡可能會使血糖管理更困難，最終提高糖尿病併發症的風險。美國疾病管制與預防中心（CDC）表示，糖尿病和糖尿病前期在美國和其他西方國家非常普遍，據估計，美國有超過3700萬人患有糖尿病，近1億人有糖尿病前期，大多數人不知道自己患有此病。
醫師提醒，使用糖尿病藥物應避免同時飲用咖啡。（示意圖／Shutterstock）
4.阿茲海默症藥物
阿茲海默症是美國第七大死因，主要發生在65歲以上的人，是一種大腦失調的疾病，會導致認知功能喪失，使人難以思考、記憶或進行日常活動。美國有數百萬人罹患阿茲海默症，並因此而服用藥物。含有咖啡因的飲料，如咖啡，會使阿茲海默症藥物的吸收量減少，因為咖啡因會收緊血腦屏障，減少藥物進入大腦的量。阿茲海默症藥物的作用是保護神經傳導物質乙醯膽鹼，而研究顯示，喝大量咖啡會損害這種保護作用。
5.氣喘藥物
氣喘是一種慢性疾病，會使你的肺部受到發炎和刺激，導致呼吸困難、咳嗽和喘鳴，以及胸部緊繃的感覺。美國有數百萬成年人和兒童罹患氣喘，並因此而服用藥物。許多氣喘患者在發作時會服用支氣管擴張劑，如氨茶堂或茶堂鹼。支氣管擴張劑的作用是放鬆氣管，使呼吸更容易，但它們也會帶來頭痛、焦躁、胃痛和煩躁等副作用。喝咖啡或其他咖啡因含量高的飲料，會增加你出現這些副作用的風險，並降低藥物在體內的吸收量和效用。
6.骨質疏鬆藥物
骨質疏鬆會使你的骨頭變薄、變脆，增加骨折的風險。骨質疏鬆在美國非常普遍，尤其是已經進入更年期的女性。利用藥物，如利舒膽酸或伊邦膦酸，可以預防和治療骨質疏鬆。但如果在服用這類藥物時，同時喝咖啡，會使藥物的效用減弱。建議在服用這類藥物前，先不要吃東西或喝任何飲料，只用清水送藥，這樣才能讓你的身體最大程度地吸收藥物。如果在服用這類藥物時喝咖啡，藥物的效用可能會減少一半以上。
使用骨質酥鬆藥物同時使用咖啡，恐會使藥物的效用減弱。 （示意圖／Shutterstock）
7.抗憂鬱藥物
根據美國疾病管制與預防中心（CDC）的數據，美國有數千萬人每天服用抗憂鬱藥物，這是20至30歲成年人中最常被開立的藥物，且近幾十年來使用量急遽增加。抗憂鬱藥物可以幫助治療抑鬱症，一種會影響你情緒和功能的心情疾病。喝咖啡會影響你的身體如何代謝抗憂鬱藥物。有些藥物，如氟伏沙明、阿米替林、艾司西酞普蘭和地普拉明，如果在喝咖啡時服用，尤其是大量咖啡，可能會使藥物的吸收量減少。研究顯示，特別是氟伏沙明，會增強咖啡因的一般副作用，導致失眠和心悸等症狀。建議民眾在服用藥物時，先不要喝咖啡。
8.抗精神病藥物
抗精神病藥物主要用於治療如精神分裂症、躁狂症、重度抑鬱症等精神障礙。這些藥物通常透過抑制或阻斷大腦中某些神經傳導物質的作用來發揮療效。咖啡，尤其是其主要成分咖啡因，可能會影響抗精神病藥物的代謝途徑。例如，苯噻嗪類、氯氮平、氟哌啶醇、奧蘭撒平等藥物，在與咖啡同時攝入時，可能會減少藥物在體內的吸收量，從而降低其療效。因此，患者在服用這些藥物時，應避免或限制飲用咖啡。
9.高血壓藥物
高血壓藥物，如維拉帕米或普萘洛爾，主要作用是減慢心率，減輕心臟泵血的負擔。然而，咖啡因可能與這些藥物產生交互作用，影響藥物的吸收和功效。特別是像費洛地平這樣的藥物，當與咖啡同時服用時，可能會導致藥物在體內的吸收減少，從而影響血壓控制的效果。對於高血壓患者來說，這可能意味著較差的血壓控制，增加心腦血管疾病的風險。因此，高血壓患者應在服用這些藥物時謹慎飲用咖啡。
咖啡因恐與高血壓藥物交互作用，影響吸收和功效。（示意圖／Shutterstock）
10. 褪黑激素補充劑
褪黑激素是人體自然分泌的一種荷爾蒙，主要在夜間調節睡眠。褪黑激素補充劑常被用作睡眠輔助產品。然而，咖啡因可能會干擾褪黑激素的自然分泌周期或影響補充劑的效果。特別是在臨睡前飲用咖啡，不僅可能因咖啡因本身的刺激作用影響睡眠質量，還可能減弱褪黑激素補充劑的效果。這可能對尋求改善睡眠質量的人來說尤其重要。研究表明，咖啡因對人體生理鐘的影響可能延遲褪黑激素的分泌時間，進而影響睡眠模式和質量。因此，建議使用褪黑激素補充劑的人士避免在傍晚或睡前飲用含咖啡因的飲料。
以上所列的藥物和咖啡間的相互作用提醒我們，在服用這些藥物時，應避免同時飲用咖啡。在調整您的用藥和飲食習慣時，建議您諮詢健康照護專業人員的意見，以確保藥物的最佳療效和您的健康安全。此外，有鑒於咖啡與藥物間可能存在的交互作用，患者應留意任何不尋常的身體反應，並及時向醫療專業人員反映。
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