▲備孕中體重驟升、狂冒痘？　女性「1症候群」恐耽誤受孕

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一年未避孕遲未懷孕 恐是原發性或繼發性不孕症亞洲大學附屬醫院生殖醫學科主任劉邦斌表示，所謂「不孕症」是指男女雙方經過一年未避孕的性生活後，仍然未能順利懷孕，此情形又可分為原發性不孕症與繼發性不孕症，前者指的是從未有過懷孕的經驗，後者則是曾有過懷孕的經驗，包括足月生產、早產、流產或子宮外孕等，都歸類在後者。
「多囊性卵巢症候群」降低受孕率 藥物治療後順利懷孕劉邦斌指出，這位患者本身年紀很輕，正屬於最佳適孕年齡區間，十分渴望能有迎接新生命的機會，但來診時告知，7年來都在努力備孕，卻始終沒有成功，最近1年來又出現爆肥狀況，體重直飆74公斤，且狂冒青春痘，加上本身月經始終很不規則，甚至有長達半年都沒來。醫療團隊立即安排荷爾蒙內分泌抽血檢查及披衣菌抹片檢查，同時也透過子宮內視鏡檢查及輸卵管攝影，並同步幫丈夫安排相關檢查，希望能找到真正不孕原因，藉此對症下藥。
劉邦斌表示，檢查結果發現丈夫的精蟲狀況正常，反倒患者的荷爾蒙指數偏高，確認是「多囊性卵巢症候群」，且有披衣菌感染、慢性子宮內膜炎等狀況，因此針對上述病症採取抗生素及藥物逐一治療克服，狀況好轉後，再根據患者身體狀況，注射排卵針及破卵針，前者會讓排卵數目增加，提升受孕機會，後者則是幫助卵泡破裂順利排出成熟卵子，以便準確預測排卵時間。
備孕體重驟升、月經不規則 應儘速就醫治療劉邦斌指出，多囊性卵巢症候群是屬於先天性內分泌疾病，症狀包括體重在短時間快速增加、青春痘、多毛、月經不規則等，一旦又出現披衣菌感染及慢性子宮內膜炎，會造成胚胎無法著床，大幅提升不孕風險，因此建議有心想要懷孕的女性朋友，若有上述症狀，務必就醫接受完整檢查與治療，藉此提升卵子品質，揪出潛在不孕原因，同時盡早自然受孕，也能大幅降低後續人工生殖的高額費用。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60565
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