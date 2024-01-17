▲突破性治療！「尿素驅動的奈米機器人」一劑縮小膀胱癌腫瘤90%

我是廣告 請繼續往下閱讀
近期研究團隊在膀胱癌腫瘤治療上有突破性發展。（示意圖／Shutterstock）
這些微型機器人由尿液中的尿素提供能量，核心部件為裝有尿素酶和放射性碘的矽膠球。尿素酶與尿素反應產生動力，推動奈米機器人行進，而放射性碘則直接作用於腫瘤，實現治療效果。
加泰羅尼亞生物工程研究所（IBEC）的研究教授塞繆爾·桑切斯博士在一份媒體發布中表示：“我們觀察到，僅用一劑奈米機器人就能使腫瘤體積減少90%，相較於目前需進行6至14次醫院治療的傳統方法，這顯著提升了治療效率。”他強調，這種治療方法不僅效率高，還能縮短住院時間並降低治療成本。
IBEC與西班牙生物醫學研究中心（IRB Barcelona）的CIC biomaGUNE的研究團隊共同攻克了多項技術挑戰。其中包括使奈米機器人穿透缺乏特定抗體的腫瘤。研究發現，奈米機器人能通過提高腫瘤的pH值，分解腫瘤的細胞外基質，從而深入腫瘤內部並在其中積累。
研究發現奈米機器人能通過提高腫瘤的pH值，分解腫瘤的細胞外基質，從而深入腫瘤內部並在其中積累。（示意圖／Shutterstock）
IRB Barcelona高級數位顯微鏡平台負責人朱利安·科隆貝利解釋說：“我們專門為此項目開發的創新光學系統，在檢測奈米粒子方面發揮了關鍵作用。該系統能夠消除由腫瘤反射的光線，從而無需預先標記即可在高解析度下定位奈米粒子。”他補充說，該團隊觀察到奈米機器人不僅到達腫瘤，還成功進入其內部，顯著增強了放射性藥劑的療效。
這一研究標誌著IBEC和ICREA旗下的Nanobots Therapeutics等多個機構三年多的合作努力。桑切斯博士表示，為了將這項技術商業化並推向市場，為Nanobots Therapeutics籌集穩固的資金至關重要。他透露：“自Nanobots Therapeutics成立五個月後，我們已成功完成首輪融資。”
該研究不僅對膀胱癌治療開辟了新天地，還可能革新癌症治療方式，特別是在使用其他放射性同位素產生治療效果方面。隨著研究的進一步深入，接下來將探究治療後腫瘤的長期效果和復發可能性。研究共同第一作者克里斯蒂娜·西蒙表示：“這項研究結果為使用具有更大治療潛力的其他放射性同位素鋪平了道路，這些同位素在系統性給藥時的使用受到限制。”
延伸閱讀
非吸煙者為何也會得肺癌？揭秘「隨機突變」的驚人真相，重寫癌症認識
生氣請必避開午時！西藏醫提供「時間醫學」觀點、避開疾病陷阱