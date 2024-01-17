賴清德當選！郭正亮斷言：林佳龍有望接閣揆、藍白政黨協商機率低

改編「苦魯人生」音樂劇　醒吾科大表藝系畢製本周五青春版登場

▲醒吾科大表藝系109級畢業製作改編原創音樂劇《苦魯人生》，由身兼藝人身分的邵奕玫(中)挑戰高難度音樂劇。（圖 ／醒吾科技大學提供）
▲醒吾科大表藝系109級畢業製作改編原創音樂劇《苦魯人生》，由身兼藝人身分的邵奕玫(中)挑戰高難度音樂劇。（圖 ／醒吾科技大學提供）

記者吳嘉億／新北報導

醒吾科技大學表演藝術系今年改編自刺點創作工作坊的原創音樂劇《苦魯人生》畢業製作，由身兼藝人身分的米米（邵奕玫）首次挑戰高難度音樂劇，透過音樂劇唱、跳、演的方式呈現校園青春版《苦魯人生》，將在本周五19日起一連三天在國立台灣藝術教育館南海劇場演出，邀請大家在新年前往欣賞。

我是廣告 請繼續往下閱讀
醒吾科技大學表演藝術系指導老師劉唐成表示，這部長達十年的音樂劇作品的版權，由表演藝術系學生取得，製作團隊包括畢業的表演藝術系學生，共同參與幕後、舞蹈、服裝、舞台、妝髮等各個方面的合作和學習，透過唱、跳、演的方式學習與展現成果。

邵奕玫表示，自己個性內向，比較不擅長在舞台直接面對觀眾，尤其在舞台獨唱更是緊張，因為以前都是演戲和跳舞為主，第一次在大舞台上唱歌滿緊張的，很感謝大家陪她一起練習。

醒吾科技大學說明，表演藝術系109級畢業製作《幕後傳奇-苦魯人生》，演出地點在國立台灣藝術教育館南海劇場（台北市中正區南海路47號），演出場次為1月19日19時30分，20日14時30分、19時30分共兩場，21日14時30分等共計三天時間，邀請大家蒞臨觀賞。

▲醒吾科大表藝系109級畢業製作改編原創音樂劇《苦魯人生》。（圖 ／醒吾科技大學提供）
▲醒吾科大表藝系109級畢業製作改編原創音樂劇《苦魯人生》。（圖 ／醒吾科技大學提供）

日本「世界綠茶大賽」165項茶產品角逐　新北5茶農奪6金賞獎項

新北平溪天燈節下月17日登場　七大亮點迎觀光龍景好運年

象鼻岩斷鼻成「水豚君」！眾人驚呼真像、賴品妤喊「也不是不行」

北北基計程車　2月5至14日春節10日期間加收30元按表收費

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選