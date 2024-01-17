改編「苦魯人生」音樂劇 醒吾科大表藝系畢製本周五青春版登場
醒吾科技大學表演藝術系今年改編自刺點創作工作坊的原創音樂劇《苦魯人生》畢業製作，由身兼藝人身分的米米（邵奕玫）首次挑戰高難度音樂劇，透過音樂劇唱、跳、演的方式呈現校園青春版《苦魯人生》，將在本周五19日起一連三天在國立台灣藝術教育館南海劇場演出，邀請大家在新年前往欣賞。
記者吳嘉億／新北報導
醒吾科技大學表演藝術系指導老師劉唐成表示，這部長達十年的音樂劇作品的版權，由表演藝術系學生取得，製作團隊包括畢業的表演藝術系學生，共同參與幕後、舞蹈、服裝、舞台、妝髮等各個方面的合作和學習，透過唱、跳、演的方式學習與展現成果。
邵奕玫表示，自己個性內向，比較不擅長在舞台直接面對觀眾，尤其在舞台獨唱更是緊張，因為以前都是演戲和跳舞為主，第一次在大舞台上唱歌滿緊張的，很感謝大家陪她一起練習。
醒吾科技大學說明，表演藝術系109級畢業製作《幕後傳奇-苦魯人生》，演出地點在國立台灣藝術教育館南海劇場（台北市中正區南海路47號），演出場次為1月19日19時30分，20日14時30分、19時30分共兩場，21日14時30分等共計三天時間，邀請大家蒞臨觀賞。