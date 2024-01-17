▲為什麼會吐血？該怎麼辦？醫教３情境應對，「這些情況」快掛急診！

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黃柏堯醫師表示，會吐血的原因最主要和３大器官/系統有關，包括消化系統、肝臟、呼吸道系統。
消化系統＆原因、症狀：會產生吐血的消化道系統疾病通常是和食道、胃、十二指腸有關，最常見的問題就是潰瘍，例如食道潰瘍、胃潰瘍、十二指腸潰瘍。會引起潰瘍的原因，最主要關鍵在於胃酸過多，像是幽門桿菌感染、部分消炎止痛藥例如含有阿斯匹林、抽菸、酗酒、飲食不佳、作息不佳、壓力過大等，都可能使得胃酸過多而引起潰瘍，嚴重的時候造成出血而吐血。這種吐血通常會有其他如腹痛、腹脹、噁心、消化不良、灼熱感、貧血、疲倦等症狀出現。
肝臟＆原因、症狀：肝臟則可能和肝硬化、肝癌有關。肝炎、肝硬化、肝癌被視為「三部曲」循序漸進，例如病毒型的B型肝炎、C型肝炎；酗酒而產生的酒精性肝炎；濫用藥物產生的藥物性肝炎等，進一步發展至肝硬化、肝癌，其中一項嚴重的併發症就是吐血。若和肝臟有關，由於肝臟屬於沉默的器官之一，這種吐血在之前可能不會有明顯的相關症狀出現，可能頂多腹脹等不明顯症狀。
呼吸道系統＆原因、症狀：至於呼吸道系統，雖說視個人定義有人視為咳血、有人視為吐血，不過不論如何肺部較不會像前兩者會有量較多的吐血情況，若像是因肺炎、支氣管擴張、肺癌等，使得呼吸道黏膜受損等影響而咳血，或是因肺癌腫瘤本身出血等，這類通常會有較明顯、或較久、較劇烈的咳嗽症狀。
吐血當下該怎麼辦？醫教應對，這些情況快掛急診！
各類症狀明顯：急診不論是咳血、吐血，多數民眾當下通常會感到驚嚇、緊張、手足無措，黃柏堯醫師表示，吐血一般而言沒有什麼能應對的方式，最好就是就醫，若當下已經感覺到頭暈、意識模糊、心跳異常、血壓異常、疼痛等症狀非常明顯，就建議直接掛急診，這些情況通常代表著出血嚴重，接下來很可能會危及到生命，不可拖延。
少數情況稍可觀察：不過若沒有出現上述嚴重症狀，相信有些人也還是會想再多觀察一下。對此黃柏堯醫師表示，除非是自己有察覺到原本身體很健康，只是最近感冒、感染等咳嗽咳得較嚴重；或是其他疾病已經檢查過正在治療，這兩種情況稍可再觀察一下。但也不宜觀察太久，若有異常還是應盡早檢查。
多數情況盡早檢查：不管是什麼樣的原因而吐血，通常都已經是比較嚴重的情況，但若是第一次發生、根本不知道是什麼情況，還是盡早檢查確認原因，並且妥善治療為佳。
吐血就醫該掛哪一科才好？醫：可看當前情況和症狀！
除了嚴重情況應直接掛急診，其他吐血情況可視當前的症狀評估該前往哪一科檢查。像是吐血又有出現腹痛、腹脹等腸胃道症狀，就可掛肝膽腸胃科等相關科別。若是吐血而且正在劇烈的咳嗽或一直咳嗽，可以掛胸腔科相關科別。若是不知道要掛哪一科才好，也可以前往內科、家醫科等進行檢查。不論是到哪個科別，若發現跟其他科別有關，也都會再進行轉診。
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