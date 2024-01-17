▲罕見心梗併發心肌破裂　心外團隊為患者續命

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安裝葉克膜搶救 順利手術出院因為嚴重休克且早期於這類心肌梗塞合併心室中隔破裂患者手術死亡率高達六成，因此陳偉華副院長帶領的心臟外科團隊，幫患者安裝上葉克膜維生系統，先穩定吳先生的生命徵象，同時等待手術的最佳時機。等待了一週後，為了避免病情惡化及感染風險，醫療團隊於術後一週幫吳先生執行經右心室雙層補片心室中隔修補手術，手術過程順利，順利脫離葉克膜維生系統，術後第三天後成功拔除氣管插管，並於術後兩週順利出院，吳先生目前已存活超過兩年。
心肌梗塞合併症 小心提高死亡率陳偉華副院長說明，心肌梗塞合併心室中隔破裂相當罕見，發生率約為0.3%，如果不手術治療，30天內死亡率高達九成。雖然心室中隔缺損修補為搶救患者唯一的治療手段，然而因為剛發生心肌梗塞，梗塞心肌壁脆弱，根據歐美各大醫學中心統計研究顯示，於發生梗塞7天內執行心室中膈修補手術，手術死亡率高達6成，甚至兩週後手術也高達3成，因此使用各類維護心血管循環的機械輔助裝備，在護航這類重症患者到適合手術的時機是非常重要的。
冠狀動脈阻塞 不輕忽併發症心肌梗塞合併乳突肌斷裂發生率一樣相當罕見，約0.5至5%，雖然以休克為表現，但診斷上一樣相當不容易，胸前超音波有時容易低估，必須在臨床懷疑下做經食道超音波較好發現，手術死亡率雖然高達2至3成，但保守藥物治療百分百會死亡。
這類因為心肌梗塞本身發生的併發症，雖然罕見，一但發生則死亡率相當高，因此針對冠狀動脈阻塞疾病的心臟患者，儘早安排導管手術打通胸痛不適病患的血管，一旦導管無法處置，外科醫師會立刻接手執行冠狀動脈繞道手術，面對因心肌梗塞產生的各類嚴重併發症，也責無旁貸盡力搶救。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60566
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