台北書展2/20登場！門票150元全額抵買書　消費滿千抽日本機票

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荷蘭在台辦事處代表譚敬南說，台荷之間交流十分密切，於包容多元、愛好和平、崇尚民主、尊重言論自由有著相同價值觀，盼透過此次策展，加深台荷彼此認識。
文化部提到，台北國際書展20年從未調整過票價，台北書展基金會在經過多年仔細評估，並參考首都台北各型展會後，一直等待到疫後終於邁向正常化時機，調整票價為全票150元、優待票100元，雖然票價調漲，但書展期間凡購票入場民眾皆可獲得與門票同額的門票抵用金，入場當日於書展現場消費，不限金額均可抵用。
另外，自113年起，文化部常態性發放文化幣，16至22歲的青年於書展期間使用文化幣享免費入場，以文化幣在書展現場消費，也可享有使用2點送1點優惠，最高回饋600點；台北國際書展延續18歲以下及持展期當日高鐵與台鐵桃園以南、宜花東票根者免費參觀優惠；為鼓勵民眾於平日入場，書展基金會提供平日消費滿額禮，凡於2月20日至2月23日入場者，當日消費滿額500元，可兌換限量閱讀造浪筆記本，滿1,000元除送書展斜背袋，可抽台北東京來回經濟艙機票一張。
文化部表示，荷蘭主題國館由荷蘭在台辦事處、荷蘭建築師事務所MVRDV共同策劃，主題國館以「1624」、「多樣性和包容性」、「荷蘭設計和永續發展」3大議題來呈現台荷共同的歷史、現在和未來；依據荷蘭永續發展理念及設計力，於展館搭建上採用可回收材料，為可重複拆卸組裝的展館，體現可循環、再利用、可因應需求而變調適的價值。
荷蘭主題國策展單位MVRDV藝術總監廖慧昕提到，此次展出內容將以文物、歷史檔案、複製品與模型來回溯1624年雙方互動的情形，逐漸發展成在貿易、文化交流上的強韌連結；並規劃原住民、性別、移民、LGBTQI+群體等議題活動，呈現荷蘭對於寬容和言論自由等價值的推崇；此外，身為電音王國的荷蘭，也安排了精彩的電音之夜，讓台灣民眾不用出國便可感受荷蘭的熱情。
廖慧昕說，主題國將邀請荷蘭首位獲得雨果獎的驚悚小說家湯瑪斯．歐德．赫維特（Thomas Olde Heuvelt），他在16歲就出版第一部小說，其作品《歡迎來到黑泉鎮》正由華納影業籌拍改編影集；還將邀請在荷蘭十分具有影響力的當代思想家伊爾賈．倫納德．菲輔（Ilja Leonard Pfeijffer）、馬可西姆．費卜瓦利（Maxim Februari）等，以及歷史作家貝喬思（Joyce Bergvelt）、童書作者彼彼．迪蒙達克（Bibi Dumon Tak）共9位作家、譯者、插畫家訪台，另安排荷蘭童書之王鄭宗瓊（Thé Tjong-Khing）、當代小說家兼編劇哈娜．貝爾芙茨（Hanna Bervoets）在線上與台灣民眾碰面，深具小朋友喜愛的米菲兔、Dikkie Dik也將亮相展館。
文化部指出，國際區活動及國際作家亦精彩可期，「泰國館」以「無界」為年度展覽主題，帶領讀者展開超越文化框架的文學之旅，並將於書展期間舉辦泰國原創故事改編影視提案大會暨商機媒合會，促進台泰出版交流；「德國館」將展出逝世100周年的小說家法蘭茲·卡夫卡（Franz Kafka）作品和中文譯本，並舉辦「趣味德語課」入門課程；「法國館」聚焦圖像，並於2月24日晚間舉辦「多元繪畫音樂會」，集結台、比、法漫畫家，進行繪畫與音樂演奏活動；「比利時」館將展出圖像為主的出版品，並邀請比利時插畫家舉辦講座，和台灣創作者與讀者深入交流。