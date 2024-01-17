楊一展睽違18年再接主持！搭檔老友鄒承恩 重現《16個夏天》回憶
43歲男星楊一展自2006年節目《大腳走天下》之後，睽違18年再度接下新節目《世界第一等》主持棒，這次還找來老朋友鄒承恩，重現《16個夏天》的回憶，有趣的是，拍完戲之後，兩人中間長達9年沒有見面聯絡，如今再次因為節目合體，十分開心。
記者詹鎰睿／綜合報導
熱愛大自然的楊一展表示，當下接到節目邀約後，第一個就立刻想到鄒承恩，想起過去拍《16個夏天》的時候，兩人有共同嗜好，會相約去跑步，默契好到不行。鄒承恩笑說，時間、緣分就是這麼剛好，原本還擔心太久沒見，拿到腳本要不要先RE一遍，沒想到一開錄，兩人根本沒照著腳本走。
由於楊一展、鄒承恩近幾年都經歷過家人生死離別，分別失去姐姐與父親，也迅速讓兩人敞開心房，把過去到現在9年的故事通通聊完，在帛琉拍攝這段期間，彷彿跟好友出去旅行一樣。
有趣的是，楊一展和鄒承恩興奮地說，帛琉的美食非常好吃，特別是椰奶，在現場不斷敲碗，希望能找他們來當帛琉大使。鄒承恩還說，因為吃太多了，15天的旅程讓他胖了4公斤，最後一天還不小心閃到腰。楊一展還爆料自己每天都吃5碗飯，呼籲大家不要學他，因為長期運動的關係，必須狂吃碳水維持耐力，自封是「碳水王」。
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