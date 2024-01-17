楊一展分手江祖平「單身8年」原因全說了！聽鄒承恩聊小孩好興奮
男星楊一展自2016年與前女友江祖平分手後，感情世界引發外界關注。今（17）日楊一展出席節目《世界第一等》媒體記者會時坦言，繼上一段感情後，他已經單身8年了，中間從來沒有與異性約會過，曝光自己單身多年的原因，聽到好友鄒承恩狂聊爸爸經，讓他羨慕又心動。
記者詹鎰睿／綜合報導
鄒承恩分享，這是他第一次錄這麼久的外景，長達15天都不在家，每天與節目團隊朝夕相處，也會跟有孩子的攝影大哥們聊起爸爸經，大家就像一家人一樣玩在一起。一旁的楊一展就被問到會不會羨慕？他說：「當然會興奮啊！」但對於未來會不會結婚生子，僅說自己也不知道。
結果鄒承恩立刻勸阻，「先不急！單身有單身的好！有小孩真的不一樣，結婚是一回事，有家人小孩是另外一回事！」楊一展則說，他很羨慕可以抱小孩的感覺，鄒承恩隨即表示，「早說嘛！給你抱！」逗趣的對話讓大家笑翻。
談到感情狀態，楊一展大方分享，繼上一段戀情之後，單身大概7、8年之久，身邊也沒有會讓他心動的對象，目前都專心在演藝事業，連普通的約會都沒有，「基本上我約會，不是去運動健身房，就是在騎腳踏車。」即便已經43歲，但楊一展身材保持超好，還在節目露出6塊肌，他呼籲大家多多運動，直呼：「國人運動風氣真的太差了！」
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