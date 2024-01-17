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閉上嘴巴！研究顯示「口呼吸」將削弱氧氣供應　恐為失眠和鼻塞罪魁禍首　

▲閉上嘴巴！研究顯示「口呼吸」將削弱氧氣供應　恐為失眠和鼻塞罪魁禍首　
▲閉上嘴巴！研究顯示「口呼吸」將削弱氧氣供應　恐為失眠和鼻塞罪魁禍首　

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一項在英國進行的新調查發現，晚上口呼吸的人可能面臨著更高的鼻塞風險，這種習慣甚至可能導致失眠問題。該研究共調查了2000名成年人，發現其中13%的人平時通常進行口呼吸，而在睡眠時，這一比例增至18%。

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研究顯示，晚上口呼吸的人可能面臨著更高的鼻塞風險。（圖／Shutterstock）

根據外媒《StudyFinds》報導，研究中指出，在這些口呼吸者中，近三分之一（31%）經常感受到鼻塞的困擾，而相比之下，僅有15%的鼻呼吸者經常出現鼻塞現象。研究還發現，因鼻塞而晚上難以入睡的人比例高達38%。

這項調查是由Olbas委託進行，並得到了擁有30年經驗的家庭醫師羅傑·亨德森博士的協助。亨德森博士在一份聲明中指出：“相較於鼻呼吸，口呼吸可能會導致多種健康問題。口呼吸會減少身體的氧氣供應，這可能會導致睡眠中斷、白天的疲勞和疲憊感增加。此外，口呼吸還會導致口腔乾燥，進而增加牙齒蛀牙和牙齦病的風險。”

他還補充說明，口呼吸還可能增加上呼吸道感染的風險，以及扁桃腺和腺樣體發炎的可能性。鼻塞是導致口呼吸的常見原因，通常是由於鼻過敏或腺樣體腫大所引起。



口呼吸可能增加呼吸道感染的風險。（圖／Shutterstock）

該研究還發現，在經常出現鼻塞的人群中，有64%的人經常鼻子不通，三分之一的人經常流鼻涕，31%的人甚至感受到鼻竇壓力和疼痛。另外，有31%的人因此感到呼吸困難。為了緩解鼻塞，人們常常使用鼻噴劑、蒸氣吸入和脫鼻塞藥物。然而，經常的鼻塞還導致37%的人夜間難以入睡，30%的人發現難以入睡，而28%的人因此感到日間疲勞。

研究同時發現，口呼吸者與鼻呼吸者相比，睡眠品質較差。實際上，只有56%的口呼吸者認為他們的睡眠品質良好，而在鼻呼吸者中，這一比例為68%。

亨德森博士建議，為了減少口呼吸和鼻塞，可以使用鹽水噴霧或鼻脫水劑，在睡覺時仰臥，用額外的枕頭墊高頭部，以促進鼻呼吸。此外，要盡量讓家中遠離過敏原，並在日間有意識地練習鼻呼吸，以培養鼻呼吸的習慣

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