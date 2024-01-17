▲性慾變低落看到女友都不in！　泌尿科醫師曝「10大原因」：男性這習慣也會影響

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泌尿科黃冠鈞醫師分享性慾低落的可能原因，並呼籲應儘早尋求治療方式。（圖／Shutterstock）
黃醫師進一步分析了導致性慾低落的十大常見原因：生理原因：
- 荷爾蒙不平衡：荷爾蒙是調節性慾的重要因素。甲狀腺問題或性腺功能不足等導致荷爾蒙失衡的狀況，都可能對性慾產生影響。
- 慢性疾病：疾病如糖尿病、心臟病和慢性疼痛，以及這些疾病治療的副作用，可能會導致性慾低落。
- 藥物副作用：某些藥物，包括抗抑鬱藥、抗高血壓藥和部分抗組織胺藥物，可能會影響性慾。
- 性器官問題：例如陰莖功能障礙或前列腺疾病等，這些性器官的生理問題可能會對性慾造成影響。
- 睡眠不足：良好的睡眠對於保持荷爾蒙平衡和整體健康至關重要。睡眠不足可能會對性慾造成負面影響。
心理原因：
- 壓力和焦慮：工作、家庭和財務等方面的壓力，以及其他生活事件可能引起的壓力和焦慮，可能會影響性慾。
- 心理健康問題：抑鬱、焦慮症、心理創傷等心理健康問題也可能是性慾低落的成因。
- 自我形象問題：對自身形象的不滿或自卑感可能會降低對性的興趣。
- 伴侶關係問題：如不滿足的伴侶關係、溝通問題或在性方面的困擾，都可能對性慾造成影響。
- 性行為習慣： 不健康或不滿意的性行為習慣，同樣可能對性慾造成影響。
黃醫師強調，對於性慾低落的問題，必須針對個人情況找出可能的原因，並尋求專業的醫療和心理支持，以確保身心健康和生活質量的提升。他提醒，性慾低落不僅是個人的問題，也是伴侶關係和家庭和諧的重要部分，因此應該給予足夠的重視和適當的處理。
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