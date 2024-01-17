▲施明德肝癌辭世享壽83歲　「全民超起來」揪出病灶

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36歲B肝帶原 60歲肝臟竟冒黑點施明德早年接受採訪時，曾提到自己36歲時發現B型肝炎帶原，而後習慣定期追蹤檢查。他60歲時曾在一次門診追蹤發現肝臟有0.7公分的黑點，因高度懷疑是肝癌，接受酒精注射治療。近期再度傳出肝癌復發，經治療後仍不幸病逝，引起社會各界惋惜。
台北榮民總醫院表示，施明德於15日凌晨病逝於北榮，院方尊重家屬的安排，提供必要的協助，並妥善處理善後事宜，施明德安詳辭世，家屬感謝社會各界的關心。
15日同時也是施明德生日，女兒施笳、施蜜娜透過臉書表示，父親在生日的這一天啟程，與等待他的家人，和一同出生入死的戰友們團聚，不管是在此岸或是彼岸，他都不曾孤單；父親「沒有忌日，只有生日」，一生所捍衛的精神和價值，只會不斷地在世界裡誕生、長長久久的茁壯。
蔡英文總統於14日赴榮總探視施明德最後一面，得知辭世訊息後，表示感到哀傷不捨，也希望施明德家屬節哀珍重。現任民進黨主席、第16屆總統當選人賴清德則指示民進黨全力協辦施明德後事。台北101點燈文字為「敬悼施明德先生，哲人日已遠，典型在夙昔，感謝您，一生奉獻台灣。」
B肝帶原者 易發展成肝硬化、肝癌施明德許多親友因為肝病、肝癌與世長辭，所以他早年時常參加肝病防治學術基金會（簡稱肝基會）的宣導活動，希望以自身經歷喚起民眾對肝病防治的重視。
台灣於民國73年開始對新生兒施打B型肝炎疫苗，因此目前39歲以下的新一代台灣人，大都有受到B肝疫苗的保護，只有1％的人受到B型肝炎的感染，成為B肝帶原者，但在民國73年以前的舊台灣人，包括施明德先生在內，100人之中就有6人成為B肝帶原者，容易發展成肝硬化、肝癌。
肝基會表示，根據估計，目前台灣B型肝炎帶原者約有150萬人，C肝感染者約40萬人，其中每年約有7000人死於肝癌，5000人死於肝硬化。然而，肝臟內部沒有痛覺神經，因此得了肝癌初期，都沒有症狀，等到有症狀大都是肝癌末期了。
因此，定期做腹部超音波檢查，早期發現肝癌至關重要，尤其肝癌即使以手術切除或電燒治療過，其餘的肝細胞仍相當容易再長肝癌出來，所以更須保持每3至6個月定期抽血驗胎兒蛋白及做腹部超音波檢查，以期及早發現及早治療，避免不幸。
腹部超音波檢查 今年超了沒？為了消滅肝病的最後一哩路，許金川教授強調：「面對肝癌的不二法門，就是在腫瘤還沒有長大，出現症狀之前就先找到它。」
肝基會3年前開始積極推動「今年超了沒？」全民腹超總動員，希望讓腹部超音波檢查成為新全民運動，以避免肝癌太晚發現，治療困難而產生悲劇。肝基會呼籲有B、C型肝炎患者至少每半年接受1次腹部超音波檢查，也建議年滿40歲以上民眾，每年都應該養成做腹部超音波檢查的習慣。早發現、早治療，避免遺憾。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60585
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