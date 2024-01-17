▲晚上經常睡不著？　睡眠專家點「3種習慣」影響睡眠品質：睡前刷牙排第一

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睡前刷牙恐影響入睡品質，專家建議可將刷牙時間提早。（圖／Shutterstock）
- 睡前刷牙：
睡前刷牙雖然是大多數人的常規習慣，但睡眠專家詹姆士·威爾遜提醒，睡前的習慣應該是放鬆身心並助眠的。因此，刷牙、洗臉或換上睡衣等活動最好在上床前早些時間完成。他解釋道，如果你在上床前才進行這些活動，尤其是在明亮的浴室燈光下，可能會讓你變得更加清醒，從而延長入睡時間。
- 調整室內溫度：
睡眠科學教練克萊爾·戴維斯指出，房間溫度對於營造理想的睡眠環境非常關鍵。如果在睡前才調高恆溫器，可能會使得房間過於溫暖，不利於睡眠。她建議，在晚上早些時候就調整恆溫器，設定在攝氏18至20度之間（這是睡眠最佳溫度），並在睡前一小時前進行調整。對於容易在睡眠時過熱的人來說，應將溫度設置在此範圍的較低端。
- 睡前最後一次檢查手機：
睡前最後一次檢查手機是許多人的常見習慣。然而，戴維斯警告說，床上使用手機不僅分散注意力，而且手機螢幕的藍光還會干擾睡眠。她建議，在睡前一小時將手機調至夜間模式，以減少藍光曝光。她強調，最好的做法是在睡前一小時將手機收起。
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