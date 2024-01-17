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晚上經常睡不著？　睡眠專家點「3種習慣」影響睡眠品質：睡前刷牙排第一

▲晚上經常睡不著？　睡眠專家點「3種習慣」影響睡眠品質：睡前刷牙排第一
▲晚上經常睡不著？　睡眠專家點「3種習慣」影響睡眠品質：睡前刷牙排第一

每日健康-每日都做得到的健康

想要擁有良好的夜間睡眠，創建一個放鬆的睡前流程至關重要。但是，你知道在睡前有哪些習慣應該避免嗎？根據外媒報導，睡眠專家們指出，有三個晚間習慣，尤其是在睡前一小時內進行的活動，可能會嚴重影響你的入睡品質。

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睡前刷牙恐影響入睡品質，專家建議可將刷牙時間提早。（圖／Shutterstock）

  • 睡前刷牙：
    睡前刷牙雖然是大多數人的常規習慣，但睡眠專家詹姆士·威爾遜提醒，睡前的習慣應該是放鬆身心並助眠的。因此，刷牙、洗臉或換上睡衣等活動最好在上床前早些時間完成。他解釋道，如果你在上床前才進行這些活動，尤其是在明亮的浴室燈光下，可能會讓你變得更加清醒，從而延長入睡時間。

  • 調整室內溫度：
    睡眠科學教練克萊爾·戴維斯指出，房間溫度對於營造理想的睡眠環境非常關鍵。如果在睡前才調高恆溫器，可能會使得房間過於溫暖，不利於睡眠。她建議，在晚上早些時候就調整恆溫器，設定在攝氏18至20度之間（這是睡眠最佳溫度），並在睡前一小時前進行調整。對於容易在睡眠時過熱的人來說，應將溫度設置在此範圍的較低端。

  • 睡前最後一次檢查手機：
    睡前最後一次檢查手機是許多人的常見習慣。然而，戴維斯警告說，床上使用手機不僅分散注意力，而且手機螢幕的藍光還會干擾睡眠。她建議，在睡前一小時將手機調至夜間模式，以減少藍光曝光。她強調，最好的做法是在睡前一小時將手機收起。
這些建議來自睡眠專家的深入研究和實踐經驗，旨在幫助大家獲得更好的睡眠品質。透過簡單的調整和意識形態的轉變，我們可以創建一個更有利於睡眠的夜間環境。

 

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