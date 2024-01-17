▲他椎間盤突出使大小腿痠麻　接受「1治療」快速又安全

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椎間盤突出 這些人是高風險族群臺北市立聯合醫院陽明院區骨科主治醫師陳宇聖指出，椎間盤突出是脊椎神經系統很常見的疾病。每10個人當中就有1個人會在一生中遭遇椎間盤突出，最常在30~50歲的族群中發生。有家族病史、吸菸、體重過重、習慣久坐、和進行粗重活動的人是發生椎間盤突出的高風險族群。
而椎間盤突出時，容易壓迫到周邊的脊隨與脊隨所分出的神經根，造成下肢的痠麻，這就是大家所俗稱的「坐骨神經痛」。神經壓迫嚴重時，也可能會造成下肢無力以及大小便失禁的情形；若是如此，應該要儘速就醫。
藥物治療及復健為主 把握6個月治療黃金時機陳宇聖表示，由於90%的椎間盤突出症狀會在3到6個月內消退，目前的第一線治療方式是藥物治療及復健。當症狀在進行第一線治療效果不佳，或是症狀難以忍受，就會考慮進行介入治療。統計發現，跟6個月內介入治療的人比起來，拖延超過6個月才進行介入治療的人麻痛症狀的進步會比較少，所以病患應當密切的關注及追蹤。
治療選擇一次看 依突出的位置決定介入治療的常見選擇目前有脊椎硬膜外注射、微創內視鏡手術。陳宇聖說明，脊椎硬膜注射是局部麻醉的處置，在旁側型椎間盤突出可以迅速改善症狀，不會切除任何壓迫組織，所以風險相對於手術也較小。內視鏡手術適用在中央型及旁側型的椎間盤突出，雖然要全身麻醉，但是可以切除壓迫神經的組織。
調整生活 避免椎間盤突出復發陳宇聖提醒，由於椎間盤突出的成因和病患的生活型態高度相關，醫學統計在8年之內復發率仍約有10%。要避免復發除了減少吸菸之外，在進行劇烈運動或是負重時最好穿著護腰。此外，也須調整站與坐姿，避免久坐不動，從事運動改善脊椎周邊的核心肌力。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60575
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