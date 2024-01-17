全家福袋漲價大雪恥！她拆開「中9獎仍爽翻」　行家愣住：回本9倍

犀牛盾被控拒客製「台獨水壺」！解放台灣卻過審　官方發4點聲明

▲台灣知名手機殼品牌犀牛盾，有消費者想訂購「印有台獨字樣」的水壺，卻遭犀牛盾取消訂單，引發輿論發酵。（圖／取自threads）
▲台灣知名手機殼品牌犀牛盾，有消費者想訂購「印有台獨字樣」的水壺，卻遭犀牛盾取消訂單，引發輿論發酵。（圖／取自threads）

記者潘毅／綜合報導

台灣知名手機殼品牌犀牛盾，近期遭消費者投訴，他聲稱自訂磁吸水壺圖樣印有「頑固台獨份子」字樣及「台灣獨立鯨魚旗」圖片卻遭退單，事件持續延燒，官方臉書也遭大批網友出征。對此，犀牛盾官方也發出4點聲明道歉，並澄清「所有的手機殼都是100%台灣在地製造」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲犀牛盾是台灣知名手機保護殼品牌。（圖／翻攝犀牛盾官網）
▲犀牛盾是台灣知名手機保護殼品牌。（圖／翻攝犀牛盾官網）
據《三立新聞網》報導，近期有消費者於1月9日在犀牛盾官網訂購了客製磁吸水壺，希望水壺印著「頑固台獨份子」字樣及「台灣獨立鯨魚旗」圖片，但隔日立即收到自犀牛盾的退單通知，理由為「系統偵測到您的個人化客製訂單有包含版權圖片或不雅文字及圖片等疑慮」。

▲犀牛盾官方針對本次事件做出回應。（圖／取自犀牛盾臉書）
▲犀牛盾官方針對本次事件做出回應。（圖／取自犀牛盾臉書）
消費者質疑「為何台獨份子為不雅文字？」同時也提供「台灣獨立鯨魚旗」原作者授權的證明給犀牛盾。但犀牛盾客服則在回信中提到，是因為系統偵測到敏感文字，為了保持中立立場避免可能代表品牌立場的情況，才會取消該筆訂單。

這位消費者隨後又訂製了「中國一定要統一」、「一個點都不能少，解放台灣」等字樣的客製固定架，沒想到卻在昨（16）日收到發貨通知，這樣的反差讓他更加困惑。事件曝光後也讓輿論迅速發酵。

犀牛盾今（17）日也在臉書上發出4點聲明，並表示已於第一時間主動致電與發送郵件與該名消費者致歉，「協助完成所有訂單」，目前仍持續聯繫中。

犀牛盾官方完整聲明如下：
【犀牛盾客製化服務聲明】
發佈時間：2024.01.17
感謝大家的支持與指教，犀牛盾謹澄清近日的錯誤訊息與謠言：
1. 犀牛盾自台中發跡、100%獨資、深耕台灣10年，我們是少數手機殼品牌，所有的手機殼都是100%台灣在地製造；一直以來均非中資企業，更無外界指涉的特定政治立場。
2.犀牛盾客製化服務的初衷，係盼使用者可透過在商品上自由發揮創意、客製貼圖、文字、照片等，取得更能表彰符合個人化需求的商品；秉持著尊重言論自由的精神，於不涉及侵犯智慧財產權與原創版權的前提下，犀牛盾絕不會針對個人言論、政治立場、宗教選擇等客製化內容進行審查，更無網傳的使用系統進行言論審查的機制。
3. 本次事件起因於，日前一位消費者使用客製化服務時被誤判為侵權圖款而取消訂單，後續消費者來信詢問時，服務團隊回覆消費者時採用的訊息措辭不當，導致消費者誤以為犀牛盾對政治內容進行審查，引發社會大眾疑慮，實感抱歉。犀牛盾已重新檢討並改善客製化商品的判讀流程，以避免類似誤會再度發生。
4. 犀牛盾已於第一時間主動致電與發送郵件與該名消費者致歉，協助完成所有訂單，目前仍持續聯繫中。
再次感謝大家一路以來對於犀牛盾的支持，我們對於服務團隊在回應上的疏失造成廣大支持者的誤會，致上十二萬分的歉意。我們也將持續檢視有關的規範與訓練、並優化機制流程，確保每位客戶都能享受到最優質的產品和最滿意的購物體驗，以及來自台灣的獨家保護科技。


臉書慘遭「無臉機器大軍」進攻！律師也受害　苦主曝：長輩已中招

女網紅發性感照「4年賺18億」！Amouranth曬後台數據　酸民開罵了

科目三快落伍了！陸海底撈祭「吸客新招」　網一致給好評：更實際

洗碗機1位置「髒到長出香菇」！震撼畫面曝　清潔員：一堆人不知

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選