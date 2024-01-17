犀牛盾被控拒客製「台獨水壺」！解放台灣卻過審　官方發4點聲明

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消費者質疑「為何台獨份子為不雅文字？」同時也提供「台灣獨立鯨魚旗」原作者授權的證明給犀牛盾。但犀牛盾客服則在回信中提到，是因為系統偵測到敏感文字，為了保持中立立場避免可能代表品牌立場的情況，才會取消該筆訂單。
這位消費者隨後又訂製了「中國一定要統一」、「一個點都不能少，解放台灣」等字樣的客製固定架，沒想到卻在昨（16）日收到發貨通知，這樣的反差讓他更加困惑。事件曝光後也讓輿論迅速發酵。
犀牛盾今（17）日也在臉書上發出4點聲明，並表示已於第一時間主動致電與發送郵件與該名消費者致歉，「協助完成所有訂單」，目前仍持續聯繫中。
犀牛盾官方完整聲明如下：
【犀牛盾客製化服務聲明】
發佈時間：2024.01.17
感謝大家的支持與指教，犀牛盾謹澄清近日的錯誤訊息與謠言：
1. 犀牛盾自台中發跡、100%獨資、深耕台灣10年，我們是少數手機殼品牌，所有的手機殼都是100%台灣在地製造；一直以來均非中資企業，更無外界指涉的特定政治立場。
2.犀牛盾客製化服務的初衷，係盼使用者可透過在商品上自由發揮創意、客製貼圖、文字、照片等，取得更能表彰符合個人化需求的商品；秉持著尊重言論自由的精神，於不涉及侵犯智慧財產權與原創版權的前提下，犀牛盾絕不會針對個人言論、政治立場、宗教選擇等客製化內容進行審查，更無網傳的使用系統進行言論審查的機制。
3. 本次事件起因於，日前一位消費者使用客製化服務時被誤判為侵權圖款而取消訂單，後續消費者來信詢問時，服務團隊回覆消費者時採用的訊息措辭不當，導致消費者誤以為犀牛盾對政治內容進行審查，引發社會大眾疑慮，實感抱歉。犀牛盾已重新檢討並改善客製化商品的判讀流程，以避免類似誤會再度發生。
4. 犀牛盾已於第一時間主動致電與發送郵件與該名消費者致歉，協助完成所有訂單，目前仍持續聯繫中。
再次感謝大家一路以來對於犀牛盾的支持，我們對於服務團隊在回應上的疏失造成廣大支持者的誤會，致上十二萬分的歉意。我們也將持續檢視有關的規範與訓練、並優化機制流程，確保每位客戶都能享受到最優質的產品和最滿意的購物體驗，以及來自台灣的獨家保護科技。