▲醫籲：痲瘋病應去汙名化！　台年僅十例

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「漢生病」大多可以免疫力對抗 台灣年僅十例樂生療養院漢生防治科主任葉倩妤解釋，發病者部分可依靠自身免疫力對抗成功，部分患者則持續有症狀，依時程及個人免疫狀態會發展成各型別典型症狀。初期漢生病患者會有不痛不癢脫色斑疹或環形紅斑，中期則會有區域性至全身斑塊或丘疹合併有神經損傷，晚期則出現不可逆的後遺症，如顏面神經痲痹、兔眼、塌鼻、爪形手、馬蹄足及慢性潰瘍，屬於第三類法定傳染病。
而全世界每年仍有12萬餘人確診，所幸目前已有抗生素治療，臺灣目前已非盛行國家，每年新發生病例約為10例左右。
重要「癩反應」 發現漢生病的契機歷經新冠肺炎，大家應該已經體會到個人免疫力對疾病的反應差異很大，漢生病也因個人免疫力的多變而造成不同的發展，其中癩反應扮演著重要角色，不僅是發現漢生病的契機，也是損傷神經的重要關鍵，若未即時治療，嚴重者甚至可能危及生命。
早期治療不留後遺症 消除恐懼及歧視葉倩妤表示，目前漢生病已有標準的多重藥物治療，早期治療不留後遺症，每年1 月的最後一個星期日是世界防治漢生病日（World Leprosy Day），讓我們一起重新檢視漢生病，消除人們對於漢生病的恐懼及歧視。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60580
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