▲心臟衰竭猝死率五成！　「經導管主動脈瓣植入術」有效低侵入，適合這2族群

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心臟衰竭出現症狀 二年死亡率達50％安南醫院心臟內科醫師黃成偉說明，主動脈瓣介於左心室及主動脈之間，負責將左心室的血液導流至主動脈；當主動脈瓣無法正常張開，便會引起嚴重狹窄，進而增加心臟負荷，以致心臟須更費力地輸送血液往身體各處。一旦患者有心臟衰竭的症狀，從症狀開始到死亡的平均時間是兩年：一年的死亡率25 %，兩年的死亡率50 %，其中超過一半為猝死。
經導管主動脈瓣植入術 相較適合年長者因此，對於嚴重主動脈瓣狹窄的患者進行手術成為續命關鍵。傳統的主動脈瓣膜置換術需透過外科開胸手術移除受損的瓣膜，以植入新的人工瓣膜。進行此項手術前，醫師會先停止患者的心臟活動，為其裝上呼吸器及人工心肺機，並於胸骨正中位置切開，執行瓣膜置放手術。
不過，針對部分年紀過大、開刀風險性高的患者，經導管主動脈瓣植入術（Transcatheter Aortic Valve Implantation，簡稱TAVI）提供了另一項有效且低侵入性的治療選擇。黃成偉醫師說明，TAVI是由醫師利用導管，通過小的血管切口（0.5公分）進入患者的主動脈，將一條裝載特製生物心臟瓣膜的瓣膜支架，沿動脈血管替代原本受損的主動脈瓣。手術期間心臟不需停止跳動，也不需借助體外循環，且因為風險較低，患者能縮短恢復時間，提早回歸正常生活。
TAVI手術健保有條件給付 可與醫師詳細討論黃成偉提到，健保在2021年2月已開放TAVI手術有條件給付，更多患者因而受惠。而目前TAVI給付條件為：符合心臟衰竭症狀、重度主動脈瓣膜狹窄、2 位心臟外科醫師判定開心手術風險過高、術後存活率至少 1 年以上等。
另外，其他高風險條件，如嚴重結締組織疾病，不可開刀、肺功能不全、曾做過多次開胸手術等。不符合健保給付條件的患者，才需要自費。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60576
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