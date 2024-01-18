終結三星12年霸主地位！蘋果手機出貨量衝破2成 躍居全球一哥
根據外媒BBC指出，美國手機大廠蘋果（Apple）如今已超越三星（Samsung）躍居全球智慧型手機製造商龍頭，成為三星「12年霸主地位」的終結者。國際數據公司 (IDC) 的數據顯示，蘋果去年的手機出貨量佔全球市場的五分之一以上。三星占比為19.4%，中國手機製造商小米、OPPO和傳音緊隨其後。
記者鄭妤安／台北報導
前幾年疫情期間，有過一波換機潮，使得現在手機的銷量成下降走勢。IDC報告稱，去（2023）年智慧型手機銷量接近12億部，比前一年下降了3% 以上，這是10年來最低的銷量，許多消費者在面臨經濟挑戰和高利率的情況下勒緊錢包，儘管如此，加上蘋果面臨著愈來愈多的監管挑戰以及與華為的新競爭關係，去年手機銷量超過2.34億部的蘋果公司是「最大的贏家」，不僅是前三名中唯一一家每年呈現正增長的廠商，而且還首次坐上年度第一的寶座。
幾家歡樂幾家愁，迄今為止，三星一直都是全球最大的儲存晶片、智慧型手機和電視製造商，在蘋果開心的從三星手上搶下12年霸主地位的同時，對三星來說卻是令人大失所望的消息。三星示警，由於全球消費性電子產品需求仍然疲軟，其利潤下降幅度將超乎預期，同時還面臨要與傳音、小米等價格便宜的安卓手機競爭。
IDC表示，智慧型手機市場正在進入一個「非常有趣的時期」，愈來愈多的安卓供應商分裂了市場，客戶會傾向優先考慮可折疊手機和具AI功能的手機。