▲塞車憋尿小心攝護腺肥大發作！醫揭「感冒藥」恐雪上加霜　這症狀出現就要小心

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醫師提醒患者關注攝護腺肥大的問題。（示意圖／Shutterstock）
攝護腺肥大症狀2大類王彥傑指出，攝護腺位於膀胱之下，圍繞在後段尿道的周圍，一般而言，40歲以上之中年男性容易開始有攝護腺肥大的問題，60歲以上有一半以上的男性會罹患攝護腺肥大，80歲以上則有8成以上的男性患有此症。攝護腺肥大初期可能只有輕微頻尿，容易被患者忽略而不去治療，甚至許多老人家以為年紀大就一定會小便不順，或者因為不好意思而沒去就醫，因而延誤了治療。
攝護腺肥大的症狀主要有2種。第一是壓迫性症狀，尿柱會變細無力，甚至中斷，分好幾次才能解完；小便時必須等待好一陣子才能解出來。第二是刺激性症狀，會老覺得膀胱裡還有殘尿，或者尿急導致無法控制而流出。排尿次數增加，尤其是晚上常常起床好幾次去小便。一般說來，如果躺床睡覺之後，還需要起來小便2次或2次以上，都應盡快就醫。
醫師提醒，出現攝護腺肥大的症狀應盡快就醫。（示意圖／Shutterstock）
攝護腺肥大若不治療後果嚴重王彥傑表示，攝護腺肥大如果不治療，時間一久，也會引發一些不良的後遺症。初期，尿道因攝護腺肥大而有阻力，此時膀胱仍可以有力地收縮，排尿的速度不一定會有明顯的改變，但夜間如廁的次數可能會增加，雖然偶而會出現不舒服的排尿症狀，但還沒有殘尿的現象。到了中期，膀胱開始無力，進而產生殘尿現象，容易有泌尿道感染，甚至血尿。到了後期，排尿需要花很長的時間，小便經常中斷，尿液嚴重滯留。若再不治療，可能進一步會造成腎水腫甚至尿毒症。
對於輕度攝護腺肥大，主要以藥物治療，最常用的是α1阻斷劑和5α-還原酶抑製劑。如果藥物治療無效，或者有嚴重的阻塞症狀、腎水腫、反覆的泌尿系統感染、頻尿太嚴重影響生活品質等，則應該進行內視鏡攝護腺肥大的手術。攝護腺肥大的內視鏡治療有傳統電刀切除術，及副作用較少的雷射汽化手術。雷射治療的優點主要是手術中出血量很少，且電解質較不易有異常變化，因此安全性比傳統電刀切除術高，術後併發症的產生機率也較低，適合年邁長者或患有其他慢性病的病患。國泰綜合醫院目前有量子雷射、多波光雷射等。患者應諮詢專科醫師，依照病患個別的狀況，選擇適合的手術來治療，以達到最佳的效益。
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