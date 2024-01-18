▲寒假碰上流感高峰！疫苗「首打族」5.9萬人未打第2劑　疫苗剩不多盡速接種

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未滿9歲初次接種者 5.9萬人只打一劑保護力恐不足未滿9歲初次接種流感疫苗的「首打族」，疾管署建議，須接種2劑流感疫苗，且2劑應間隔4週以上，以產生足夠保護力。不過，羅一鈞表示，兒童首打族估計已有14萬9,687人接種了第一劑疫苗，但其中有5.9萬人沒有接種第二劑流感疫苗。
羅一鈞特別呼籲，目前公費流感疫苗剩下約17萬劑，不論是還沒有打第二劑疫苗的，或是第一劑也未接種的，希望家長能夠盡快把握機會，帶小朋友接種流感疫苗。
另外根據疾管署資料顯示，截至今（2024）年1月14日，國內公費流感疫苗已接種640萬餘劑，其中65歲以上長者（含機構對象）共220.8萬人已接種，接種率52.7%，尚未達目標值（55.0%）。
目前，全國各縣市中，雖然已有基隆市、宜蘭縣、連江縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、高雄市、臺東縣、屏東縣及澎湖縣等12縣市達標（55.5%－66.5%），但六都中僅有高雄市達標（55.6%），其餘則尚未達標（45.9%－54.4%）。
疾管署也呼籲，符合公費疫苗接種資格的民眾都應把握機會盡速接種流感疫苗，獲得足夠保護力。
寒假碰上流感、新冠高峰 如何預防感染、重症？另外，由於寒假期間預估會剛好碰到流感、新冠疫情高峰，除了接種疫苗外，羅一鈞也呼籲，家長要特別注意小朋友的良好衛生習慣，包括：
- 洗手：
- 戴口罩：
而兒童在感染流感、新冠後，有可能會引發腦炎，因此羅一鈞特別提醒，家長應注意孩子是否有警示徵兆（如：高燒不退、抽搐、步態不穩等），若有相關症狀應盡快就醫減少嚴重併發症風險。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60613
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