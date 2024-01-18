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寒假碰上流感高峰！疫苗「首打族」5.9萬人未打第2劑　疫苗剩不多盡速接種

▲寒假碰上流感高峰！疫苗「首打族」5.9萬人未打第2劑　疫苗剩不多盡速接種
▲寒假碰上流感高峰！疫苗「首打族」5.9萬人未打第2劑　疫苗剩不多盡速接種

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】國內正值流感流行期，疾管署預估春節前將會迎來疫情高峰。現在寒假即將到來，孩子開心放假的同時也別忽略流感的威脅。根據疾管署資料顯示，流感疫苗「首打族」仍有5.9萬人在接種第一劑疫苗後仍未施打第二劑疫苗。

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首打族若未打滿2劑流感疫苗，保護力恐不足，目前公費疫苗所剩不多，疾管署呼籲，家長應把握機會儘速帶小朋友接種第二劑流感疫苗，以獲得足夠保護力。而疾管署發言人羅一鈞也在疾管署例行記者會上，特別提醒寒假呼吸道感染預防注意事項。

未滿9歲初次接種者　5.9萬人只打一劑保護力恐不足

未滿9歲初次接種流感疫苗的「首打族」，疾管署建議，須接種2劑流感疫苗，且2劑應間隔4週以上，以產生足夠保護力。不過，羅一鈞表示，兒童首打族估計已有14萬9,687人接種了第一劑疫苗，但其中有5.9萬人沒有接種第二劑流感疫苗。

羅一鈞特別呼籲，目前公費流感疫苗剩下約17萬劑，不論是還沒有打第二劑疫苗的，或是第一劑也未接種的，希望家長能夠盡快把握機會，帶小朋友接種流感疫苗。

另外根據疾管署資料顯示，截至今（2024）年1月14日，國內公費流感疫苗已接種640萬餘劑，其中65歲以上長者（含機構對象）共220.8萬人已接種，接種率52.7%，尚未達目標值（55.0%）。

目前，全國各縣市中，雖然已有基隆市、宜蘭縣、連江縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、高雄市、臺東縣、屏東縣及澎湖縣等12縣市達標（55.5%－66.5%），但六都中僅有高雄市達標（55.6%），其餘則尚未達標（45.9%－54.4%）。

疾管署也呼籲，符合公費疫苗接種資格的民眾都應把握機會盡速接種流感疫苗，獲得足夠保護力。

寒假碰上流感、新冠高峰　如何預防感染、重症？

另外，由於寒假期間預估會剛好碰到流感、新冠疫情高峰，除了接種疫苗外，羅一鈞也呼籲，家長要特別注意小朋友的良好衛生習慣，包括：

  • 洗手：
出入人潮壅擠的場所應經常洗手，可以用乾洗手液或用肥皂濕洗手，乾洗手主要是預防流感、新冠等呼吸道病毒，而濕洗手可以同時預防流感、腸病毒、諾羅病毒等。

  • 戴口罩：
出入人潮壅擠的場所建議配戴口罩，對於各式各樣的呼吸道傳染病之預防都有幫助。

而兒童在感染流感、新冠後，有可能會引發腦炎，因此羅一鈞特別提醒，家長應注意孩子是否有警示徵兆（如：高燒不退、抽搐、步態不穩等），若有相關症狀應盡快就醫減少嚴重併發症風險。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60613

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