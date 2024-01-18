▲生不過就四塊板！43歲產婦自然產後「羊水栓塞心跳停」大出血　急送高雄長庚搶命

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▲ 一名產婦生產羊水栓塞心跳停，經高雄長庚醫院搶救救回一命（圖／高雄長庚醫院提供）
高雄長庚副院長林志哲表示，台語俗諺「生的過麻油香，生不過四塊板」，即便是醫療與科技發達的現在，生產仍然是風險很高的事，身為醫學中心高雄長庚相當重視急重症醫療和照護，希望能拯救更多重症病人。
黃坤龍醫師說明，衛福部生育事故救濟前三名分別是是產後大出血、羊水栓塞、和血管及肺栓塞，發生的年齡以36～40歲居冠。而羊水栓塞是造成孕婦死亡的主因之一，典型特徵為低血壓、低血氧、瀰漫性出血與凝血功能障礙，有時初始表現為大出血，若無及時判斷是羊水栓塞，會增加產婦的死亡率，研究也發現約6成的羊水栓塞產婦會產生神經系統相關的併發症，造成不可逆的深遠影響。目前醫學並無法預測羊水栓塞的發生，也無特效藥，需依靠專業團隊及時判斷與介入，才有機會將產婦從鬼門關拉回來。
林浩表示，高雄長庚2004年開始啟動跨團隊醫師照護，結合急診、放射科、外科、麻醉科和加護病房等重症單位，擔任孕產婦的強力後盾，積極的拯救許多孕產婦的生命。高雄長庚產科主任鄭欣欣表示，鄭姓產婦這次遭遇產科醫師都懼怕的羊水栓塞，在高雄長庚多團隊的照護下，能順利出院與家人和新生兒團聚，這是我們產科團隊的責任與使命，要繼續守護高高屏的孕產婦。
▲ 高雄長庚跨團隊醫療照顧，是產婦的強力後盾（圖／高雄長庚醫院提供）
周產期醫學會表示，產後大出血是指生產中出血量大於1000毫升以上或是有休克等症狀，每年約120例的產婦發生，死亡率約2.6%。造成產後大出血常見的原因包括：子宮收縮不佳、胎盤留置、陰道壁深部撕裂傷、凝血功能障礙等，若媽媽本身有過大出血病史、糖尿病、高血壓、多胞胎妊娠、前置胎盤或植入性胎盤、產程遲滯等危險因子也會增加產後大出血的風險。羊水栓塞則是造成孕婦死亡主因之一（佔約60%），台灣的發生率約十萬分之四左右，近年來認為是胎兒的羊水細胞造成母體全身性過敏反應，因此治療指引增加抗過敏藥物的使用。無論是產後大出血或羊水栓塞，目前醫學研究仍無法精準找出這類孕婦來預防，沒有特效藥或預防機制，非常重要的就是即時發現、即時送醫、即時啟動「跨團隊支持性照護」，包括：產科的評估與手術、急診與麻醉科團隊的急救處置、心臟血管外科的體外循環機（葉克膜）、重症加護病房照護等，將能提升產婦的存活率和大幅改善產婦的預後。
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