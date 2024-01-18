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生不過就四塊板！43歲產婦自然產後「羊水栓塞心跳停」大出血　急送高雄長庚搶命

▲生不過就四塊板！43歲產婦自然產後「羊水栓塞心跳停」大出血　急送高雄長庚搶命
▲生不過就四塊板！43歲產婦自然產後「羊水栓塞心跳停」大出血　急送高雄長庚搶命

每日健康-每日都做得到的健康

高齡43歲的鄭姓產婦在外院自然產後，隨即發生大出血，轉送至高雄長庚急診，到院時產婦已嚴重休克、低血氧與瀰漫性出血，突然意識模糊與心跳停止，現場醫護人員立刻進行急救，產科黃坤龍醫師隨即加入並診斷產婦為羊水栓塞，與家屬解釋需摘除子宮搶救產婦；黃坤龍醫師緊急啟動急重症跨團隊照護，聯合婦產部林浩部長與婦科楊采樺主任，火速完成子宮切除手術，術中麻醉科團隊負責大量輸血和急救以穩定生命徵象，術中再次發生心跳停止進行搶救，因產婦心肺狀況不佳，心臟血管外科團隊即時於術中置放體外循環機(ECMO)，術後轉往加護病房繼續照護。隔日，產婦奇蹟的清醒，並能清楚的回答問題，恢復過程非常順利，兩週後康復出院，順利擁抱家人與新生兒；鄭姓產婦今日特別出席記者會分享與死神拔河的過程並感謝醫護團隊的救治。

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43歲產婦自然產後大出血 產後突罹羊水栓塞心跳停醫生急開刀救回一命
43歲產婦自然產後大出血 產後突罹羊水栓塞心跳停醫生急開刀救回一命


▲ 一名產婦生產羊水栓塞心跳停，經高雄長庚醫院搶救救回一命（圖／高雄長庚醫院提供） 

高雄長庚副院長林志哲表示，台語俗諺「生的過麻油香，生不過四塊板」，即便是醫療與科技發達的現在，生產仍然是風險很高的事，身為醫學中心高雄長庚相當重視急重症醫療和照護，希望能拯救更多重症病人。

黃坤龍醫師說明，衛福部生育事故救濟前三名分別是是產後大出血、羊水栓塞、和血管及肺栓塞，發生的年齡以36～40歲居冠。而羊水栓塞是造成孕婦死亡的主因之一，典型特徵為低血壓、低血氧、瀰漫性出血與凝血功能障礙，有時初始表現為大出血，若無及時判斷是羊水栓塞，會增加產婦的死亡率，研究也發現約6成的羊水栓塞產婦會產生神經系統相關的併發症，造成不可逆的深遠影響。目前醫學並無法預測羊水栓塞的發生，也無特效藥，需依靠專業團隊及時判斷與介入，才有機會將產婦從鬼門關拉回來。

林浩表示，高雄長庚2004年開始啟動跨團隊醫師照護，結合急診、放射科、外科、麻醉科和加護病房等重症單位，擔任孕產婦的強力後盾，積極的拯救許多孕產婦的生命。高雄長庚產科主任鄭欣欣表示，鄭姓產婦這次遭遇產科醫師都懼怕的羊水栓塞，在高雄長庚多團隊的照護下，能順利出院與家人和新生兒團聚，這是我們產科團隊的責任與使命，要繼續守護高高屏的孕產婦。

43歲產婦自然產後大出血 產後突罹羊水栓塞心跳停醫生急開刀救回一命
43歲產婦自然產後大出血 產後突罹羊水栓塞心跳停醫生急開刀救回一命


▲ 高雄長庚跨團隊醫療照顧，是產婦的強力後盾（圖／高雄長庚醫院提供）

周產期醫學會表示，產後大出血是指生產中出血量大於1000毫升以上或是有休克等症狀，每年約120例的產婦發生，死亡率約2.6%。造成產後大出血常見的原因包括：子宮收縮不佳、胎盤留置、陰道壁深部撕裂傷、凝血功能障礙等，若媽媽本身有過大出血病史、糖尿病、高血壓、多胞胎妊娠、前置胎盤或植入性胎盤、產程遲滯等危險因子也會增加產後大出血的風險。羊水栓塞則是造成孕婦死亡主因之一（佔約60%），台灣的發生率約十萬分之四左右，近年來認為是胎兒的羊水細胞造成母體全身性過敏反應，因此治療指引增加抗過敏藥物的使用。無論是產後大出血或羊水栓塞，目前醫學研究仍無法精準找出這類孕婦來預防，沒有特效藥或預防機制，非常重要的就是即時發現、即時送醫、即時啟動「跨團隊支持性照護」，包括：產科的評估與手術、急診與麻醉科團隊的急救處置、心臟血管外科的體外循環機（葉克膜）、重症加護病房照護等，將能提升產婦的存活率和大幅改善產婦的預後。

 

 

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