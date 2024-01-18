▲車禍撞斷9根肋骨！患心血管疾病的80歲老翁「持續吃慢性病藥物」反變血胸差點休克

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▲ Ｘ光片顯示老翁嚴重血胸（圖／彰化醫院提供）
王老先生表示，日前騎機車摔倒導致胸腔疼痛，就近到某地區醫院看診，被診斷出右胸1根肋骨斷裂，追蹤即可，但他一直很痛，又聽說肋骨斷裂會慢慢癒合，就一直服藥忍痛，而他原本就有心血管疾病、高血壓及糖尿病，也是持續服用含有抗凝血劑的慢性病藥物。過了3天後，他胸腔持續很痛，連呼吸都痛，接著還出現呼吸困難，臉色慘白，所以他才轉至衛福部彰化醫院就醫。
林聿騰指出，王老先生到院時臉色慘白，隨時會昏倒的感覺，檢測血液發現其血紅素低至5g/dl，比一般男性正常的14～18低了很多，有休克之虞，而且胸膜腔內滿是血液，研判胸腔內一定有出血點，經內視鏡手術止住血管的出血點並輸血後才開始好轉。
林聿騰說，王老先生右胸肋骨有9根斷裂，並不是只有1根，有的斷裂處可能是車禍之後才顯現。在王老先生止住出血點之後1週，在胸腔創傷微創重建中心進行微創肋骨手術，固定9根肋骨及重建胸廓。
▲ 老翁在胸腔創傷微創重建中心進行微創肋骨手術，固定9根肋骨及重建胸廓（圖／彰化醫院提供）
林聿騰表示，一般人會稱抗凝血劑是來「通血路」，以免血栓阻塞血管，減低中風的機率，而患者長期服用的慢性口服藥之中有2種抗凝血劑，患者並不知其藥中有抗凝血劑，在車禍後就醫時也未告知醫師有長期服用，其在車禍造成胸腔小血管出血後，因抗凝血劑而凝血功能不佳，以致無法止血，慢慢造成血胸。
林聿騰強調，除了預計手術要停用抗凝血劑之外，萬一發生突發意外，恐有內出血之虞時，最好要告知醫師，以避免血胸等情況的發生。
▲ 林聿騰醫師提醒預計手術要停用抗凝血劑之外，萬一發生突發意外，恐有內出血之虞時，最好要告知醫師（圖／彰化醫院提供）
▲ 林聿騰醫師探視患者（圖／彰化醫院提供）
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