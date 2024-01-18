王必勝酸「把高端當政治提款機」！蔣萬安嗆：政府缺公信力
疾管署昨日提前公布高端新冠疫苗採購合約，台北市長蔣萬安昨日針對疾管署公布高端疫苗採購合約，直言是「打開另一個潘朵拉的盒子」。對此，衛福部副部長王必勝反擊指出，蔣萬安在擔任立委時就看過採購合約，要求其為「封存30年」說法道歉，更形容蔣萬安「高端政治提款機領最多」。蔣萬安今（18）日反嗆，不確定潘朵拉的盒子裡面少了什麼？但一定少了「中央政府的公信力」。
記者呂炯昌／台北報導
蔣萬安今日上午出席北市興岩社福綜合大樓開幕典禮，會前接受訪問，媒體詢問王必勝的批評，蔣萬安也隨即回擊，不確定潘朵拉的盒子裡面有什麼，但一定少了「中央政府的公信力」，不能理解真正應該說明清楚的人卻要求別人說明清楚、為何真正應該道歉的人卻要求別人道歉？
蔣萬安表示，他的確有看過高端疫苗的採購合約，但事實是他所看到的所有資料跟文件，重要的部分全部都塗黑，「所以當時我的直接感覺，就是白色巨塔上面怎麼一片漆黑？」蔣萬安說，其實不只是他，連民眾黨立委賴香伶也直言「六行裡面有三行半都被塗黑」，而且要看合約還得登記，也不准帶手機。
蔣萬安說，「更重要的，審計部在2022年8月白紙黑字回覆給立法院，文件上面明確寫了140年2月25日才解密，所以衛福部的說法不攻自破。」把當時監督的立委們當賊看，現在又要叫當時監督的立委要道歉？除了中央政府應該要好好面對並道歉外，接下來新上任的國會，立委們也應該好好調查，把真相公諸於世。