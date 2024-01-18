資產多少才感覺「不缺錢」？網友嘆「1條件」下淨資產3千萬也不夠
「存款多少才夠用」向來都是一般大眾十分關心的話題，有一名Dcard網友以「資產多少，才感覺自己不缺錢」為題發文表示，在20歲以前，覺得有20至30萬就夠了，旅遊、買小東西都可以隨心所欲；到了25歲左右，覺得要有200至300萬，就能達成出國玩、買車、繳出房子頭期款的夢想；30以後，在尚未有小孩的情況下，覺得有2000至3000萬就足夠，在買了房子、閒錢拿去投資理財、不亂花錢並持續工作的基礎下，基本上到了45歲左右就可以安安穩穩的過想要的生活。
記者鄭妤安／台北報導
然而，當有了孩子，感覺永遠都在缺錢，他無奈嘆「現在只求現金流是正的就好！」底下留言區中有網友幽默表示「錢有嫌多的時候嗎？」許多人也紛紛列出自己的「理想狀態」，有的人過了30歲，不生小孩，存款100萬就能掃除金錢焦慮；有的人卻認為35歲存了1000萬，依然不能安心。
有不少人點出「小孩」才是真正的奢侈品，網友表示，以前覺得幾百萬就足夠安心生活，直到40歲有了孩子後，即便淨資產已來到3000萬，還是覺得不太夠，「小孩根本就是一棟移動式房地產！」不過也有網友表示「小孩會帶財」，有了小孩之後，生活模式會改變，「自然而然省下來的錢，就到了小孩身上！」