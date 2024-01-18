▲私密處要不要用清潔用品、感染怎麼辦？　專家這樣說

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Q1：出現哪些症狀時，當心是私密部位感染？女性私密處，難免會有些分泌物及特殊氣味，奇美醫學中心生殖醫學科主任蔡永杰提醒，假如出現以下症狀時，當心是受到感染：
- 黴菌（白色念珠菌）感染：這是最常見的感染病菌，約占8、9成。常見陰道及外陰部有白色乳酪狀分泌物，外陰部有灼熱及瘙癢感、小便疼痛、性交疼痛的現象。
- 滴蟲感染：常見陰道有黃綠色分泌物，並且有腥臭味，會癢得很厲害，且有紅腫現象。
Q2：如何清潔保養私密部位？
- 私密部位因為呈弱酸性，建議使用溫和的弱酸性清潔用品來清洗外陰部。
- 不建議沖洗陰道，因為過度清潔可能會造成刺激，因而產生皮膚。此外，沖洗液會沖洗掉陰道內正常的細菌菌叢，反而會導致不正常的菌叢（如黴菌）孳生，造成更嚴重的陰道炎。
- 盡量以淋浴代替盆浴，減少泡公共溫泉或水療SPA。
- 以溫和的清潔劑單獨清洗內褲，不要和其他衣服一起洗。
- 平時洗完的衣物，一定要晾在太陽可照射到的地方，才有殺菌效果，更要注意貼身內衣褲若沒乾就穿著，容易造成黴菌感染。
- 上完廁所由前往後擦，千萬不要來回擦拭，以減少感染的機會。
- 少用護墊，因為長時間使用護墊，會讓外陰部更加潮濕、悶熱。若要使用護墊，必須2〜3小時更換一次，以避免過度累積分泌物，否則反而更容易導致感染；或可多準備幾件棉質內褲或使用免洗內褲，以便更換。
- 盡量少穿緊身、不透氣的褲子，例如牛仔褲、束褲、褲襪及透氣性差的褲子。建議穿著寬鬆透氣衣物，以避免悶熱而造成感染。
- 少吃甜食、冰品或過多的補品。
- 可喝不甜的優酪乳或攝取益生菌。
- 每天攝取水分1500.c.c.以上。
- 維持充足的睡眠、適當的運動，盡量不要熬夜，保持愉快的心情，以提升自我免疫力，也就能降低感染的機會。
Q3：使用弱酸性清潔用品，可防範私密處感染嗎？蔡永杰表示，女性外陰部（包括前庭及小陰唇）pH值約為5.5〜6，陰道pH值為3.8〜4.2，都是呈弱酸性。然而一般市售沐浴乳、香皂大多是中性或鹼性，因此，較不適合用來清洗外陰部。建議可使用弱酸性的清潔用品來清洗，以保護陰道及外陰部，讓有害的細菌、黴菌、滴蟲不易上身。
Q4：除了夏天悶濕問題，寒冷秋冬季節，也會有特別好發的私密處問題嗎？夏天氣候悶熱，是私密處感染的好發季節，但氣候較冷的秋冬也不可疏忽，仍要注意以上的事項。此外，睡不好、體內血糖較高的人，也容易增加私密處感染的機會，應找醫師協助解決。
Q5：性行為會增加私密處的感染機會嗎？蔡永杰提醒，由於男性精液的pH值為7.0〜7.5，呈弱鹼性，會改變女性陰道正常的酸性環境，若再加上清潔或保養方式不當，就可能會增加感染的機會。因此在性行為方面，無論妳採用哪一種避孕方式，最好請性伴侶戴上保險套，避免在陰道內射精，以降低陰道感染的機會。此外，可在性行為之後以溫水或弱酸性清潔液清洗，然後使用婦女外陰噴液，來預防感染。
Q6：在私密處灑爽身粉以保持乾爽，這樣好嗎？使用爽身粉確實能讓私密處較為乾爽、減少異味、減少摩擦，但建議使用私密處專用的爽身粉。若使用一般含滑石粉的痱子粉，則可能會有阻塞結塊、刺激性較強等問題，並不建議使用。其實最好的方法，還是要做好清潔、穿著透氣內褲，不能光靠爽身粉。
Q7：女生如廁後使用「面紙」而非「衛生紙」擦拭私密部位，有害嗎？面紙跟衛生紙的材質不一樣，面紙為了適合臉部使用，以及擦拭臉部的水分及油分時不易斷裂，多會添加柔軟劑、濕強劑、活性劑、滑石粉等添加物。而使用含有太多添加物的面紙擦拭私密處，比較不適合，尤其敏感體質的人會有不適的反應。所以，還是使用成分比較單純的衛生紙擦拭私密處較好，但若有急需，偶爾使用面紙擦拭私密處，也不用太過擔心。
Q8：陰毛可保護私密部位嗎？
陰毛確實有保護私密部位的功能，比較不會讓病菌入侵，若剃除陰毛，則可能較容易讓病菌入侵。不過現代有些女性有除毛的習慣，若真想除毛，建議修週邊的比基尼線就好，保留內側的陰毛還是有防護的功能。
Q9：產後媽咪的私密處如何保養？蔡永杰指出，生產後的媽咪由於有惡露排出，加上自然產的會陰傷口尚未痊癒，因此，更要注意陰部的清潔衛生與保養，要注意以下事項：
- 產後因為子宮頸尚未密合，所以，不要做陰道內沖洗。
- 使用「弱酸性」的清潔用品來清洗外陰。
- 自然產後24小時後可採溫水坐浴，以促進血液循環、傷口癒合。可先以市售消毒藥水、乾淨的海綿將盆子徹底洗淨，裝入41〜43℃的溫水，先將會陰部清洗乾淨，再坐下泡浴，每次坐浴時間大概15〜20分鐘，產婦可依自己的個別狀況來決定坐浴的次數。
- 定時更換衛生棉墊、護墊。
- 穿著透氣舒服的棉質內褲，以避免私密處不適及感染。
文章授權提供／常春月刊
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60588
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