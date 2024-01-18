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快檢查有無乳癌11大危險因子、警示症狀！　定期篩檢、及時就醫增加治癒率

▲快檢查有無乳癌11大危險因子、警示症狀！　定期篩檢、及時就醫增加治癒率
▲快檢查有無乳癌11大危險因子、警示症狀！　定期篩檢、及時就醫增加治癒率

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】陳小姐是一名退休教師，由於家人曾罹患過乳癌，因此在前往衛生所接種流感疫苗時，她便主動詢問社區巡迴乳房攝影車服務，並在日後進行乳房X光攝影檢查，在第二次定期篩檢中發現了異狀，到醫院進一步檢查確診乳癌，不過多虧了定期篩檢才能早期發現、早期治療，大幅提高治癒率。

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這也讓陳小姐在治療後能繼續做自己喜歡的事，並更珍惜自己的健康。國健署表示，乳癌並非不治之症，早期發現早期治療存活率近100%，呼籲女性應維持健康生活型態，並透過定期篩檢，關心自己的健康。

乳癌危險因子不只家族史　停經晚、未生育都有風險

根據國健署110年癌症登記資料、衛福部111年死因統計顯示，乳癌是我國女性癌症發生率第1位（共計15,448人）、死亡率第3位（共計2,834人）的癌症。國健署表示，乳癌的危險因子包含：

  • 初經早
  • 停經晚
  • 未曾生育
  • 30歲後才生第1胎
  • 未曾哺乳
  • 具有乳癌家族史者
  • 得過乳癌、卵巢癌或子宮內膜癌等
  • 吸菸
  • 飲酒
  • 不健康飲食
  • 缺乏運動
美國癌症研究所（AICR）指出，38%的乳癌是可以被預防，因此，女性除了注意自己是否有上述的乳癌風險因子外，國健署提醒也要養成健康的生活型態，健康飲食、規律運動，適時釋放身心壓力。

定期乳癌篩檢　注意「這些」警示症狀及時就醫

另外，目前國健署提供45歲以上至未滿70歲婦女（出生年為民國43年次至68年次）及40歲以上至未滿45歲具乳癌家族史（出生年為民國68年次至73年次，且祖母、外婆、母親、女兒、姊妹曾有人罹患乳癌）的婦女，每2年接受1次乳房X光攝影檢查。

國健署表示，乳房X光攝影是目前國際上經實證有效的乳癌篩檢工具，可用來偵測乳房的鈣化點或微小腫瘤，發現無症狀的零期乳癌，有助於早期發現、早期治療，國內研究顯示，乳房X光攝影可以降低30%晚期乳癌發生率，並減少41%的死亡率。

根據106－110年新診斷乳癌的5年期別存活率，早期（0+1期）乳癌的5年存活率約100%，而第2期、第3期分別約95.6%、80.5%。國健署署長吳昭軍提醒，婦女朋友愛自己從乳篩做起，民眾可以利用健保快易通APP查詢前次檢查時間，確認是否符合補助資格。

民眾也可以透過全國癌症篩檢活動暨醫療院所資訊查詢網站（https://escreening.hpa.gov.tw/Home） 查詢住家附近的篩檢活動或醫療院所資訊。檢查當天，攜帶健保卡及身分證至乳房X光攝影醫療機構，或洽當地衛生局所，即可諮詢並接受篩檢服務。

除了定期進行乳房X光攝影檢查外，國健署也提醒，民眾若發現乳房出現異狀，如：乳頭有異樣帶血、分泌物、凹陷、表皮發紅或發癢；乳房局部凹陷或凸出、出現腫塊；乳房皮膚出現橘皮、潰爛等異常時，應儘速就醫。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60621

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