橘爸唬籃／單場100分別鬧了！ 表弟刷數據困難 台灣職籃非表現賽
（更新時間:17:03) 昔日NBA球星「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）今(18)日抵台，且立刻在20日週六於主場出賽。「魔獸」霍華德曾發文力挺，並要Cousins單場拿下100分。不過橘爸認為，Cousins要單場拿下超過30分都很困難。
橘爸/專欄作家
Cousins過往戰功彪炳，且傷癒後實力絕對沒問題，但重點是他只打四場比賽，而且幾乎是「快閃」，抵台已是晚上9點，還要調整時差，且隔天馬上就要舉行加盟記者會，還有球迷見面會，請問Cousins有時間練球嗎?
籃球是團隊運動，每個球隊都有自己的體系，尤其職業籃球層級，更注重團隊紀律，且Cousins並非後衛，無法主導攻勢，必須靠隊友把球送給他，要在幾場比賽中上演飆分戲碼，並不容易。
過去「魔獸」霍華德很常取代後衛，自己持球過半場，並發動攻勢，但要在本季的雲豹陣容複製，幾乎不可能。雲豹本季大補強，包括網羅蔣淯安、李啟瑋和黃鎮等國手群，選秀會又補進即戰力新秀林信寬和高錦瑋，要讓「半路加入」的Cousins「一球在手，希望無窮」，幾乎不可能。
其實雲豹制服組顏行書也已表明，贏球為最高指導原則，戰術體系不會圍繞著Cousins。
不過尷尬的狀況是，Cousins拿高薪加盟，且只打四場，勢必會想在場上好好表現，甚至是「刷數據」才能證明身價，這也與「贏球優先」的想法矛盾。
橘爸大膽預測，Cousins來台四場比賽，場均大概就是20分、10籃板左右的數據，且命中率可能不會太理想，雲豹4場比賽最多就是五成勝率。