中華職棒／2024 WE ARE我們的除夕夜！ 安芝儇領軍六隊啦啦隊齊聚

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富邦悍將葉子霆為了此次演唱，平常在洗澡、重訓都在練唱，錄音前猛喝熱水、蜂蜜水潤喉，雖然進錄音室很緊張，不過想到之前有與彭佳慧一起在球場上合唱經驗，讓他放鬆心情享受當下錄音；樂天桃猿林政華本身就非常喜歡唱歌，收到演唱邀約非常開心直呼「唱歌必唱動力火車」；統一7-ELEVEn獅隊吳承諭分享球員的重訓室就是KTV包廂，無論誰播放歌曲，從鄧麗君的老歌到饒舌歌，所有的人都會跟著一起唱，對於此次錄唱，他表示曾在球隊演唱過自己的創作，了解有可能在上台演唱時緊張鎖喉，因此，必須要靠冥想方式進入放鬆狀態，才能表現完美；台鋼雄鷹曾子祐謙虛表示平常不太會唱歌也很少唱歌，接到邀約時不斷反問「要確定餒」，為了演出，每天在YouTube無限循環播放〈彩虹〉，持續練唱；味全龍呂詠臻分享進職棒後就較少到KTV，這是他在青春期變聲後第一次以原KEY唱〈彩虹〉，他說：「準備時才發現真的很困難，所以錄音前，只要在開車必定大聲唱這首歌練習。」迎接農曆新年即將到來，對於設立龍年新目標，六位球員異口同聲表示：「希望身體健康，並在球場上獲得很好的發揮。」
除了球員外，《2024 WE ARE我們的除夕夜》也將是台鋼雄鷹啦啦隊成軍後，首次將六隊女孩聚在一起，包括中信兄弟Passion Sisters的小安、短今、畇二；味全龍Dragon Beauties的小蛙、張晴、昆娜；樂天桃猿Rakuten Girls的琳妲、筠熹；統一獅Uni-Girls的咪雅、詩詩；富邦悍將Fubon Angels的丹丹、蓁蓁、Jessy; 台鋼雄鷹Wing Stars由安芝儇、Mingo、李樂等超過五十人跨隊合作，於節目中大跳韓國大勢女團New Jeans 〈Super Shy〉與 (G)I-DLE的〈Queencard〉。
《WE ARE我們的除夕夜》於2023年由文化總會首度邀集影視音與藝文界的卡司團隊，以「跨界共演、世代共賞」製作全新型態的音樂節目，2023年除夕夜在官方頻道播出，超過25萬人線上觀看，首播交出亮眼成績。今年「台饒勢力」由大支、小卡比、潮州土狗、阿跨面、Yappy、桃子新舊世代嘻哈饒舌歌手接力開唱；「經典歌廳秀」邀請陳雷、葉璦菱、王彩樺等歌手，復刻秀場文化、演唱必唱曲目；「流量新生代」特別找來2023年夏天登上美國達人秀的日本avantgardey，其以復古鮑伯頭造型及整齊劃一神秘個性舞蹈，一舞驚豔全球；再現「台劇」經典主題曲，由李翊君、孫盛希、洪佩瑜演唱不同時期的熱門台劇歌曲，經典片段立刻湧上心頭。
2024年《WE ARE我們的除夕夜》將於2/9（五）在華視主頻道、中華電信MOD，以及文化總會YouTube、文化總會Facebook、LINE TODAY、TaiwanPlus、Yahoo TV（2/10播出）等網路平台播出。節目指導單位為文化部，並感謝中華電信、台酒、第一金控暨銀行、合作金庫商業銀行、華南金控暨銀行、兆豐金控暨銀行、台灣中小企業銀行、彰化銀行、黑松沙士、TOYOTA、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣集中保管結算所、臺灣期貨交易所、 昇恆昌 、臺灣港務股份有限公司、 全聯、 KKBOX、hit FM、POP radio的支持，也特別感謝高雄流行音樂中心。
文總特別節目—【WE ARE 我們的除夕夜】
播出時間：2024年2月9日除夕晚上8點至12點
電視播出：華視主頻道、中華電信MOD
網路播出：文化總會YouTube、文化總會Facebook、LINE TODAY、TaiwanPlus、Yahoo TV（2/10播出）
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