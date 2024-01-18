三星「AI手機」Galaxy S24搶翻！中華電信預購沒了 鈦灰色最旺
三星今（18）日在全球正式發表年度旗艦機Galaxy S24系列，這也是業界首款「AI手機」，新功能搶盡焦點。中華電信在中午同步開放預購，不到半天時間已全數搶光，其中頂規旗艦Galaxy S24 Ultra高達7成，顏色則是鈦灰色最受青睞。
記者黃韻文／綜合報導
中華電信今（18）日中午12時開跑預購活動，在網路門市開放限量Galaxy S24旗艦系列新機，才經過5小時，即宣布「售罄」，目前已已全數額滿。中華電信表示，在3款機型中，Galaxy S24 Ultra佔70%、Galaxy S24+佔20%、Galaxy S24佔10%，顯現大尺寸且內建S Pen的頂規最受歡迎。
機型顏色方面，Galaxy S24 Ultra主打色「鈦灰」佔近4成，其次為「鈦黑」與「鈦紫」；Galaxy S24+與Galaxy S24以「鈷藤紫」和「琥珀黃」人氣最高。
而遠傳電信也開跑預購活動，期間預購享256G容量免費升級成512G，相當於現賺4000元，且舊換新加碼最高折4000元。而「0元機」最低門檻則是原價2萬7900元的Galaxy S24 8+256GB，搭配月繳1399元5G方案、租期48個月，即可享手機0元。