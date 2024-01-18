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胡宇威「找不到場地」跟陳庭妮婚宴卡關！小薰自薦：可以來我家

▲左起為：黃瀞怡（小薰）、李杏、胡宇威、梁正群、林子熙、陳婉婷、陳璇出席《打怪任務》首映記者會。（圖／記者吳翊緁攝）
▲左起為：黃瀞怡（小薰）、李杏、胡宇威、梁正群、林子熙、陳婉婷、陳璇出席《打怪任務》首映記者會。（圖／記者吳翊緁攝）

記者陳雅蘭／綜合報導

大愛電視劇《打怪任務》由胡宇威、梁正群、黃瀞怡（小薰）、魏蔓、林子熙、李杏共演，温昇豪特別演出。小薰、李杏、胡宇威、梁正群、林子熙、陳婉婷、陳璇今（18）日出席首映記者會，胡宇威、小薰不免再被問到跟陳庭妮、鄭人碩的婚事、生小孩相關的進度，2人對此表示滿滿無奈。

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▲胡宇威、梁正群（右）出席《打怪任務》首映記者會。（圖／記者吳翊緁攝）
▲胡宇威（左）表示今年一定會在台灣舉辦婚宴。（圖／記者吳翊緁攝）
胡宇威在《打怪任務》中飾演兒科部主治醫師吳智凱，原型人物很低調，他為了要真實呈現醫師的樣貌，從眼神、手勢都特別模仿，尤其是眼睛會一直眨的動作，讓他已經養成習慣，下戲後眼睛痠又累。因為拍戲時穿醫師袍，醫院裡的人都會跟胡宇威打躬作揖，他時時刻刻都會禮貌的彎腰、雙手合十回禮，拍戲的後遺症就是「腰很痠」。

胡宇威去年7月跟陳庭妮在紐約登記結婚，今被關心台灣婚宴的進度，因為他跟陳庭妮堅持在大草地辦婚禮，找不到適合的場地才延宕至今，但保證今年一定會辦成，小薰聽到就推薦自家，「我家很多草地耶，島上都沒人，不然我舅舅在山上有很大的地，水電都拉好了，地也鋪好。」胡宇威聽完立即跟她要地點資訊。

胡宇威也表示等婚禮結束才會在台灣登記，接下來才是生小孩，現在長輩都會用委婉的語氣催生，夫妻倆不知如何是好，胡宇威說：「他們（長輩）沒有強迫辦，但是會一直說『你們知道，我們只會越來越老』他們就是這樣講，大家就會很關注我們兩個（生小孩）。」

▲小薰（左起）、李杏、林子熙出席《打怪任務》首映記者會。（圖／記者吳翊緁攝）
▲小薰（左）對於結婚生小孩，依舊抱持順其自然的態度。（圖／記者吳翊緁攝）
小薰飾演護理師欣妤，在拍《打怪任務》印象最深刻的就是穿全身防護衣，一場看著沒辦法救患者的戲，她用盡百分之百的力氣去演戲，沒想到導演竟然說：「薰，妳在放空嗎？」小薰才知道自己只有一雙眼睛在演戲，小薰表示：「情緒要放大3倍，第二次演出用了百分之200。」

曾為了照顧罹癌的媽媽，小薰有長達半年的時間待在醫院陪媽媽；接拍《打怪任務》再回到醫院，她已經走出媽媽往生的創傷，小薰說：「在哪裡跌倒就要在哪裡站起來。」而且在慈濟的醫院拍戲，完全沒有藥水味，也不會想到當時傷痛的記憶。

日前，小薰和鄭人碩現身張書偉和謝京穎登記結婚現場的照片被公開，小薰對此很無奈：「可以讓我漂漂亮亮嗎？我那時候超素，我心想不會流出去吧！但我們不知道這件事，就好吧，反正是件很好的事情，那天8點多就起來了，10點到板橋，臉超腫！眼睛都睜不開。」

大家關心她的感情狀態，小薰大方說：「不錯啊，就跟戲裡面一樣，很日常，沒好也沒壞。」小薰認為結婚需要衝動，但她跟鄭人碩事業心重，「都還在拚的時候，結婚是為了下一步路走，比如我想生小孩，但我現在還沒（想法），27歲、28歲也有衝動，但過了就是過了，就算男生主動求婚，我也不知道要不要接受。」

過年將至，小薰透露每年過年都會去彼此家拜年，長輩當然也會催婚，小薰表示：「就說很忙，30過後壓力會變大，被問『要不要生小孩？妳也不多35了耶』。」讓她哭笑不得。

▲陳婉婷、陳璇（右）出席《打怪任務》首映記者會。（圖／記者吳翊緁攝）
▲陳婉婷、陳璇（右）出席《打怪任務》首映記者會。（圖／記者吳翊緁攝）
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