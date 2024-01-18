胡宇威「找不到場地」跟陳庭妮婚宴卡關！小薰自薦：可以來我家

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胡宇威去年7月跟陳庭妮在紐約登記結婚，今被關心台灣婚宴的進度，因為他跟陳庭妮堅持在大草地辦婚禮，找不到適合的場地才延宕至今，但保證今年一定會辦成，小薰聽到就推薦自家，「我家很多草地耶，島上都沒人，不然我舅舅在山上有很大的地，水電都拉好了，地也鋪好。」胡宇威聽完立即跟她要地點資訊。
胡宇威也表示等婚禮結束才會在台灣登記，接下來才是生小孩，現在長輩都會用委婉的語氣催生，夫妻倆不知如何是好，胡宇威說：「他們（長輩）沒有強迫辦，但是會一直說『你們知道，我們只會越來越老』他們就是這樣講，大家就會很關注我們兩個（生小孩）。」
小薰飾演護理師欣妤，在拍《打怪任務》印象最深刻的就是穿全身防護衣，一場看著沒辦法救患者的戲，她用盡百分之百的力氣去演戲，沒想到導演竟然說：「薰，妳在放空嗎？」小薰才知道自己只有一雙眼睛在演戲，小薰表示：「情緒要放大3倍，第二次演出用了百分之200。」
曾為了照顧罹癌的媽媽，小薰有長達半年的時間待在醫院陪媽媽；接拍《打怪任務》再回到醫院，她已經走出媽媽往生的創傷，小薰說：「在哪裡跌倒就要在哪裡站起來。」而且在慈濟的醫院拍戲，完全沒有藥水味，也不會想到當時傷痛的記憶。
日前，小薰和鄭人碩現身張書偉和謝京穎登記結婚現場的照片被公開，小薰對此很無奈：「可以讓我漂漂亮亮嗎？我那時候超素，我心想不會流出去吧！但我們不知道這件事，就好吧，反正是件很好的事情，那天8點多就起來了，10點到板橋，臉超腫！眼睛都睜不開。」
大家關心她的感情狀態，小薰大方說：「不錯啊，就跟戲裡面一樣，很日常，沒好也沒壞。」小薰認為結婚需要衝動，但她跟鄭人碩事業心重，「都還在拚的時候，結婚是為了下一步路走，比如我想生小孩，但我現在還沒（想法），27歲、28歲也有衝動，但過了就是過了，就算男生主動求婚，我也不知道要不要接受。」
過年將至，小薰透露每年過年都會去彼此家拜年，長輩當然也會催婚，小薰表示：「就說很忙，30過後壓力會變大，被問『要不要生小孩？妳也不多35了耶』。」讓她哭笑不得。
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