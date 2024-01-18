▲去年目標未達成2024重新來過！　3方面著手擺脫「新年症候群」

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評估可能的困難、挫折 設定「環境」有助完成目標根據臨床心理學研究顯示，一般大眾約有50%的人會許下新年新希望，但不到10%的人能撐過前幾個月。如果要在新的一年中達成自己設定的目標該怎麼做？
第一，從「環境」著手。臨床心理師吳瑋庭表示，民眾可以先分辨出執行過程中可能會有哪些困難出現，並設法減低行動的門檻，例如：未來有可能會因為天氣冷、下雨等而放棄去運動，所以可以挑一家走路就能到的運動教室。
另外，民眾也可以找到可能的「模仿對象」，像是報名相關課程、加入社團等，讓自己在達成目標的過程中有老師、夥伴能一起進行，臨床心理師吳瑋庭建議，也可以讓家人、朋友知道自己的目標，讓他們幫助自己行為監督、討論過程中的困難，也能支持自己度過停滯不前的期間。
建立「內在信念」接納不責備 每個時間點都是起點第二，從「內在信念」著手。臨床心理師吳瑋庭表示，首先民眾要先接受，達成目標的過程不會一蹴可及，在這過程中可能會經歷挫折、感到氣餒，甚至會對自己失望、失去改變的動機，不過記得要接納自己也是會犯錯、可能會偷懶不想做事的一般人。
臨床心理師吳瑋庭強調，不去責備昨天的自己，相信明天的自己可以再次嘗試挑戰是相當重要的，應該再給幾一次機會試著再嘗試一次，而且新年新希望不一定要從一月開始，每個時間點其實都是一個新的起點。
設定階段性目標、獎勵 「積極強化行為」更有動力第三，搭配「積極強化行為」的方式，訂定階段性的小目標，並設定獎勵來幫助自己更有信心、動力地往目標前進。臨床心理師吳瑋庭提到，像是2個禮拜都有各運動3次的話，就可以買一份自己喜愛的甜點作為獎勵，或是與家人、朋友分享階段性的成果，在社群平台上留下文字或照片記錄等。
臨床心理師吳瑋庭表示，口頭上的稱讚、肯定，或是有價值的實質物品等，都可以作為階段性目標達成後的獎勵，希望民眾透過以上方法享受新年帶來的動力和快樂，除了為自己的生活帶來改變外，也可以成為別人的助力，一起度過追尋目標時的挫折、無助。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60542
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