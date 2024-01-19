26歲國道警察疑自戕！被發現陳屍寢室廁所　頭部有槍傷已明顯死亡

M87黑洞最新影像曝！台主導「格陵蘭望遠鏡」　證明黑洞持續存在

▲「事件視界望遠鏡」國際合作團隊首度公布2018年4月觀測到的M87星系中心黑洞最新影像，驗證黑洞光環與2017年所觀測的大小相同，符合廣義相對論的預測。（圖／中研院提供）
▲「事件視界望遠鏡」國際合作團隊首度公布2018年4月觀測到的M87星系中心黑洞最新影像，驗證黑洞光環與2017年所觀測的大小相同，符合廣義相對論的預測。（圖／中研院提供）

記者李琦瑋／台北報導

「事件視界望遠鏡」（Event Horizon Telescope，簡稱EHT）國際合作團隊，在台灣主導的「格陵蘭望遠鏡」（Greenland Telescope，簡稱GLT）的助攻下，首度公布2018年4月觀測到的M87星系中心黑洞最新影像，驗證黑洞光環與2017年所觀測的大小相同，確認了廣義相對論的預測，而環的最亮處位置明顯偏轉，與理論預測黑洞周圍紊流的變異性一致，令天文學界相當振奮，相關研究於昨（18）日發表在國際期刊《天文與天文物理》。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「格陵蘭望遠鏡」台灣團隊成員包括中央研究院天文及天文物理研究所、國立台灣師範大學與國立中山大學。中研院天文所副研究員淺田圭一表示，任何科學重大發現的基本要求，是要能重現關鍵的結果，此次GLT參與EHT觀測，以全新的資料證實M87黑洞周圍的光環，是此國際合作計畫的重要里程碑。

EHT團隊於2017年拍攝到M87星系超大質量黑洞，並於2019年發表人類史上首張黑洞影像。影像顯示，距離地球5,500萬光年的M87黑洞周圍有一個亮環，其中環的底部比較亮，後續分析資料更揭示了M87黑洞的偏振光結構，使團隊得以深入了解黑洞周圍的磁場幾何形狀和電漿性質。

中研院指出，2017年M87黑洞觀測結果被廣泛分析，為黑洞直接成像的時代開啟新頁，透過研究黑洞天文物理，在基礎科學層面上檢驗廣義相對論；從理論模型可發現，M87黑洞周圍的物質狀態在2017年和2018年間應有所變動。

台師大物理系助理教授卜宏毅強調，對M87黑洞的重複觀測的重要性，從影像的差異，進一步對其周圍電漿和磁場結構進行更精確的統計研究，從廣義相對論效應中解開複雜的天文物理。

中研院說，2018年的資料分析運用了8種獨立的成像和模擬技術，所觀測到的M87黑洞影像與2017年非常相似，有一個相同大小的亮環，中心區域較暗，環的一側較亮。

美國加州噴射推進實驗室博士後研究員約克（Nitika Yadlapalli Yurk）說明，黑洞的顯著特性之一，是其半徑僅取決於其質量，由於M87黑洞不會快速吸積物質（這會增加其質量），廣義相對論預測環的直徑應保持不變，而2017到2018年觀測影像所呈現的直徑大小穩定性，確認了廣義相對論對黑洞的預測，相當令人興奮。

約克說，雖然黑洞暗影的大小沒有改變，但環的最亮位置在2018年卻發生了顯著變化—明亮區域逆時針旋轉約30度，位於環的右下方約5點鐘位置。儘管2018年EHT尚無法觀測到黑洞噴流，但由環周圍最亮處所推測的黑洞自轉軸，與其他波段觀測到的噴流軸更一致。

中研院天文所博士後研究紀柏特（Britt Jeter）表示，過往對M87黑洞的觀測已表明暗影結構每年都有變化，但精度較低。「環周圍那些混亂的吸積盤發射光，將使環的最亮處搖擺不定，團隊隨時間觀察到的光影搖擺程度，可用來測試黑洞周圍磁場和電漿環境的理論。」

格陵蘭望遠鏡是一個由台灣主導的國際合作計畫，於2010年正式啟動，並於2018年建造完成5個月後即加入EHT計畫。西班牙安達盧西亞天文物理研究所博士生達哈雷（Rohan Dahale）表示，格陵蘭望遠鏡的加入，填補了這個口徑如同地球大小的望遠鏡的關鍵缺口，有助開拓黑洞天文學的新疆界。

中山大學物理系副教授郭政育認為，格陵蘭望遠鏡對揭開M87黑洞的秘密開始扮演重要角色，鼓勵更多年輕世代加入團隊；中研院天文所研究員陳明堂表示，此論文是台灣對基礎科學研究做出的獨特貢獻，「格陵蘭望遠鏡未來將以更高頻率進行觀測，帶領科學家們揭示黑洞暗影中最難以捉摸的光子環，為黑洞天文物理取得突破性成就。

韋伯望遠鏡發現史上最遠黑洞！質量等同3兆顆地球　NASA畫面曝光

科博館辦「驚心洞波」特展 揭開黑洞、重力波之謎

學者發現史上最強宇宙爆炸！黑洞吞噬星體雲造成　比太陽亮2兆倍

人類史上第二次捕捉黑洞！中研院曝關鍵影像：離地球更近

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選