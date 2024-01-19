▲高端簽約與EUA時間遭質疑　薛瑞元：時間有先後、未挑時間

我是廣告 請繼續往下閱讀
國民黨立委當選人徐巧芯在臉書指出，簽約時高端疫苗尚未取得製造許可，也未經公開審查，批評政府讓高端「大賺國庫40億」。國民黨立委賴士葆也在臉書發文，2021年7月19日通過EUA當天就立刻改合約，重新訂了更嚴格的保密合約，仔細看真是太詭異。
對於時間點問爭議，薛瑞元出席醫藥記者聯誼會活動時接受媒體聯訪表示，高端疫苗申請EUA的時間，和簽約的時間，都是按照程序走，「不然要哪一天？要拜拜、看良辰吉日嗎？」
薛瑞元說，當時所有事情都很緊湊的進行，EUA要申請、開會、是否通過，本來就有其程序。疾管署跟高端討論合約，原本是採用公共工程委員會標準合約，但標準合約中保密條款較簡單，因此高端公司跟疾病管制署參照國外合約保密條款內容，另訂保密協定，算是合理的，且時間有先後，並沒有說甚麼時間才是標準的。
外界質疑為什麼不早點公布合約，薛瑞元指出，是因為有保密協定，除非高端那邊願意提早解密，政府才可能公布，高端公司也要開董事會來做決定，「時間就這樣子，並不是可操之在我」，是由高端那邊決定。
▲各國採購COVID－19疫苗合約簽署與EUA核准時間一覽表 。（疾管署提供）
高端遭疑大賺國庫40億 薛：售價比莫德納、BNT低至於遭質疑「讓高端大賺國庫40億」。薛瑞元反問：「買東西不用付錢嗎？」新台幣40億元是支付疫苗費用，合約裡面單價多少、要怎麼樣算，合約內都寫得清清楚楚，國家跟公司買了疫苗，事實上也有消費，「不能說人家有收錢就說是大賺」。且高端售價比莫德納、BNT疫苗來得低。
對於先簽約，薛瑞元再次說明，當時所有COVID-19疫苗包括莫德納、BNT、AZ，都是採用預採購，且採購時間點都僅通過第二期臨床試驗，第三期臨床試驗都還在做。用預採購是因高端要製造疫苗，若沒有預採購無法先行備料，備料也是成本，當時針筒、疫苗原料等在市場上都非常競爭、在搶貨的，若沒有預採購，恐怕無法供應疫苗。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60594
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw