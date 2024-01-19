▲19歲高中生拚學測、血癌卻反覆復發　CAR-T細胞免疫治療點亮希望

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急性淋巴性白血病(ALL)兒童青少年好發族群 積極治療約八成患者可擺脫血癌陰霾盧孟佑醫師說，急性淋巴性白血病(ALL)的好發族群為兒童與青少年，這個階段的患者往往處於求學階段，發病後可能衝擊其課業；看著孩子年紀輕輕就需要承受治療之苦，照護者也會感到心疼。無論是患者抑或是照護者，發病後的抗病生活，身心都得要承受莫大壓力。
盧孟佑醫師也進一步指出，標準療程約2.5至3年，首先是引導期，會使用高劑量化療藥物，盡可能的殲滅癌細胞，達到無法偵測標準；再來是鞏固期，會更換藥物把可能殘存癌細胞清理乾淨；最後則是維持期，病童可以邊規律接受化學治療，邊回學校上課，如果有任何異狀就要立即回診。只要撐過標準療程，約有八成的患者能夠治癒，擺脫血癌陰霾。
治療反應差、反覆復發別放棄！CAR-T細胞免疫治療燃起一線生機「每一個孩子都是父母這輩子最重要的寶貝，儘管只有兩成左右的患者屬於難治型或復發型，但對於家長而言，預後不佳的消息都會讓他們萬分痛心、甚至拒絕接受。」盧孟佑醫師提醒：「第一線的治療失敗後，家長也無須傷心得太早，過往臨床上就有多元藥物可接續治療，例如惡性度較高的費城染色體突變之患者，就可以透過標靶或免疫藥物，搭配更高劑量的化療或是幹細胞移植，除此之外，今日也有突破性的CAR-T細胞免疫治療可作為選擇。」
盧孟佑醫師進一步指出，免疫T細胞原本就有清除異常細胞的能力，但癌細胞容易躲過免疫T細胞的追擊。而CAR-T細胞免疫治療正是抽取病患血液，分離出免疫T細胞後，利用基因工程技術，強化免疫T細胞識別與攻擊癌細胞能力，再輸回患者體內，讓這群配備「追蹤系統」的CAR-T細胞，可以精準找出癌細胞，並且將其殲滅。
小心身體過強免疫反應 紅疹、血壓、肝功能發生異常須注意盧孟佑醫師也說，接受CAR-T細胞免疫治療後，病人需小心細胞激素釋放症候群（CRS）發生，當免疫反應過強引起全身性反應，例如發燒、紅疹、血壓下降、肝功能異常等，就要馬上就醫在適當處理下，壓制住細胞激素風暴，另外，也有病患可能出現神經學症狀，例如腦水腫引起異常，也要趕快接受處置。
健保給付CAR-T細胞免疫治療 符合資格者即可申請盧孟佑醫師強調，利用自體免疫細胞治療癌症，相對其他方式副作用相對較低，CAR-T細胞能在自我分裂，源源不絕與癌細胞作戰，CAR-T細胞免疫治療在臨床研究顯示，3至5年存活率能高達50%，原本因費用昂貴，能接受治療病人不多。所幸，今日健保已經通過給付，只要是經過兩線標準治療後，若治療反應仍不佳或發生復發，就有機會符合健保給付資格。而上述個案正好符合資格，目前已經提出申請，未來有望在政府的幫忙下，透過CAR-T細胞免疫治療重拾人生主導權。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60619
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