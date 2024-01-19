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19歲高中生拚學測、血癌卻反覆復發　CAR-T細胞免疫治療點亮希望

▲19歲高中生拚學測、血癌卻反覆復發　CAR-T細胞免疫治療點亮希望
▲19歲高中生拚學測、血癌卻反覆復發　CAR-T細胞免疫治療點亮希望

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】1名19歲男高中生，為了學測每天苦讀，然而，苦讀的地點不僅僅在教室、圖書館，為了對抗急性淋巴性白血病(Acute Lymphoblastic Leukemia，簡稱ALL)，他還需要花費時間在醫院抗病、拚學測。國立臺灣大學醫學院附設醫院兒童醫院小兒血液腫瘤科盧孟佑主治醫師分享：「該個案在17歲時，突然反覆高燒與嚴重貧血，就醫抽血檢查後，竟發現其急性淋巴性白血病(ALL)發病。雖立刻接受標準治療，但個案屬於難治型病患，嘗試多種治療方式都復發。所幸，今日健保已給付突破性的CAR-T細胞免疫治療，有望為患者帶來『生』的希望。」

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急性淋巴性白血病(ALL)兒童青少年好發族群　積極治療約八成患者可擺脫血癌陰霾

盧孟佑醫師說，急性淋巴性白血病(ALL)的好發族群為兒童與青少年，這個階段的患者往往處於求學階段，發病後可能衝擊其課業；看著孩子年紀輕輕就需要承受治療之苦，照護者也會感到心疼。無論是患者抑或是照護者，發病後的抗病生活，身心都得要承受莫大壓力。

盧孟佑醫師也進一步指出，標準療程約2.5至3年，首先是引導期，會使用高劑量化療藥物，盡可能的殲滅癌細胞，達到無法偵測標準；再來是鞏固期，會更換藥物把可能殘存癌細胞清理乾淨；最後則是維持期，病童可以邊規律接受化學治療，邊回學校上課，如果有任何異狀就要立即回診。只要撐過標準療程，約有八成的患者能夠治癒，擺脫血癌陰霾。

治療反應差、反覆復發別放棄！CAR-T細胞免疫治療燃起一線生機

「每一個孩子都是父母這輩子最重要的寶貝，儘管只有兩成左右的患者屬於難治型或復發型，但對於家長而言，預後不佳的消息都會讓他們萬分痛心、甚至拒絕接受。」盧孟佑醫師提醒：「第一線的治療失敗後，家長也無須傷心得太早，過往臨床上就有多元藥物可接續治療，例如惡性度較高的費城染色體突變之患者，就可以透過標靶或免疫藥物，搭配更高劑量的化療或是幹細胞移植，除此之外，今日也有突破性的CAR-T細胞免疫治療可作為選擇。」

盧孟佑醫師進一步指出，免疫T細胞原本就有清除異常細胞的能力，但癌細胞容易躲過免疫T細胞的追擊。而CAR-T細胞免疫治療正是抽取病患血液，分離出免疫T細胞後，利用基因工程技術，強化免疫T細胞識別與攻擊癌細胞能力，再輸回患者體內，讓這群配備「追蹤系統」的CAR-T細胞，可以精準找出癌細胞，並且將其殲滅。

小心身體過強免疫反應　紅疹、血壓、肝功能發生異常須注意

盧孟佑醫師也說，接受CAR-T細胞免疫治療後，病人需小心細胞激素釋放症候群（CRS）發生，當免疫反應過強引起全身性反應，例如發燒、紅疹、血壓下降、肝功能異常等，就要馬上就醫在適當處理下，壓制住細胞激素風暴，另外，也有病患可能出現神經學症狀，例如腦水腫引起異常，也要趕快接受處置。

健保給付CAR-T細胞免疫治療　符合資格者即可申請

盧孟佑醫師強調，利用自體免疫細胞治療癌症，相對其他方式副作用相對較低，CAR-T細胞能在自我分裂，源源不絕與癌細胞作戰，CAR-T細胞免疫治療在臨床研究顯示，3至5年存活率能高達50%，原本因費用昂貴，能接受治療病人不多。所幸，今日健保已經通過給付，只要是經過兩線標準治療後，若治療反應仍不佳或發生復發，就有機會符合健保給付資格。而上述個案正好符合資格，目前已經提出申請，未來有望在政府的幫忙下，透過CAR-T細胞免疫治療重拾人生主導權。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60619

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