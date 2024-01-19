▲高齡＝不孕？忽略「這」更棘手！醫詳解找「孕」氣關鍵

我是廣告 請繼續往下閱讀
高齡高壓難懷孕？生活處處充滿「不孕殺手」
現在環境遍佈許多無形的不孕元兇，可能正無症狀、悄悄地危害著你。愛群試管嬰兒中心執行長翁紹評醫師說明，不孕症的成因可以分成兩個視角來看，一個是女性，因為年齡、環境荷爾蒙影響，無論是卵巢早衰、子宮內膜異位等風險都大幅提升；另一個則是男性，雖然精蟲品質不會因為年齡縮減，卻會受環境荷爾蒙及日常生活習慣影響其活動力，「精蟲雖然看起來都很會跑，卻都斷手斷腳、失去功能。」
當檢查都正常⋯⋯別忽視免疫不孕症
在不孕門診通常會依據個人需求做系列檢查，包含超音波檢查卵巢，抽血檢查AMH值(抗穆勒氏管荷爾蒙) 以評估卵子庫存量是否正常，還有檢測男性精蟲狀態，過往可能是400倍的顯微鏡，現在需要更細緻到1000倍才有機會發現問題。當男女問題皆排除後，仍有長時間不孕或重複性流產狀況、找不到確切因素，即需考量免疫不孕症的可能性。
胚胎被當敵人！備孕前應穩定免疫狀況
免疫不孕症可以分為兩種，其中約8成和自體免疫疾病有關，包含類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡、橋本氏症等，這些全身性的發炎反應也會攻擊子宮，造成不孕問題。另外則有約2成是無症狀者，沒有自體免疫疾病卻有重複性流產、遲遲無法受孕等狀況，此情況是因為免疫系統無法分辨敵我，將胚胎視為「外來物」進行攻擊，導致胚胎無法成功著床，甚至流產。
愛群試管嬰兒中心執行長翁紹評醫師進一步解釋，針對免疫不孕症治療，需要有提前預防的概念，「就像是預防中風，不能等到中風再來處置，這樣通常就來不及。」翁醫師也提醒還在黃金生育期的年輕女性，若有長時間不孕問題，又找不出原因，應提高警覺與醫師諮詢討論，如發現為自體免疫因素，應於進行試管療程前穩定免疫狀況，避免面臨胚胎植入卻反覆失敗的情況，造成女性身心負擔。
排卵治療選項多 掌握個人化治療 取「好」卵更重要！
除了留意免疫不孕問題外，高齡晚育也有逐年增加的趨勢，隨年齡增長，卵巢庫存量也會減少，個人化試管療程為提升懷孕成功率的關鍵。翁醫師分享，先前曾有一位個案是居住日本的42歲女姓，每次準備排卵時，會特地抽空從東京飛回台灣取卵，耐心地與醫師配合找出最匹配的卵子進行試管嬰兒，後來成功誕生一對雙胞胎。另外一位個案是44歲女性，第五次取卵手術才成功，前四次不是沒取成功，就是取出的卵子異常無法使用，直到第五次終於熬出頭，成功誕下女兒。
翁醫師進一步表示，不一定排卵數越多表示成功率越高，每個人從取卵、用藥治療、到植入胚胎的策略都不一樣。現在有愈來愈多元且友善的治療選項，包括口服、塞劑與針劑。目前排卵刺激治療以注射型促濾泡刺激素為主流（俗稱排卵針），除了有高純度尿液萃取製劑，還有倉鼠細胞株基因工程合成的製劑，最新則為人體細胞株基因工程重組製劑。排卵針又分為長效與短效兩種，怕針的患者可以考慮長效針避免頻繁挨針；翁醫師也說明，排卵療程應視患者個人AMH值規劃以取出品質「好」的卵子；研究也顯示，根據體重、AMH值進行個人化治療，能取出8-15顆適佳卵數。「並非要打很多針才有效果，因為你取了20顆卵子，說不定好的卵子只有2到3顆。」
長時間做人未果別緊張！及早檢查善用補助找回「孕」氣
翁醫師提醒，備孕時，要記得早點睡、多運動、吃健康，「不一定要吃很多補品，有時候吃飽睡飽，更有助於好孕。」如果有生育計畫，也要提早規劃，因為女性過了30歲後，身體會開始出現斷崖式變化，讓懷孕機率逐年下降。假使尚未結婚，也可以先凍卵，讓未來的生育計畫不被侷限，尤其在35歲以前更好。
只要發現備孕一年未果，就應儘早尋求專業醫師幫助，評估是否有其他不孕因素，包括免疫相關可能性，並進一步掌握個人化治療，善用政府補助的不孕症治療，讓自己找回好孕氣同時減輕經濟負擔！
以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。