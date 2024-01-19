入冬最冷寒流逼近！「0度線」涵蓋台灣上空　最凍在下週二、週三

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預期下半天台灣北部逐漸有鋒面建立的跡象，迎風面北海岸、東北角、東半部有些短暫雨，中南部午後山區也有零星降雨機會，入夜到隔日清晨中北部沿岸則是都有少量降雨的機率，通時可能夾雜霧霾或低雲出現，外出需留意能見度狀況。
鋒面形成後大致在週六通過，鋒面降雨由上半天的中北部，下半天轉為東南部，預期整體雨量都不多，南部相對少，而東半部雨勢則相對較大一些。鋒面通過後冷空氣開始南下，週六北部約從攝氏20度降至攝氏16-17度、週日攝氏14-16度，降溫比較有感，中南部降溫的幅度還不大，約逐日下降攝氏1-2度。
柯聿寧提醒，下週一到三冷空氣南下明顯，加上華南雲雨區東移，各地都轉為比較濕冷的天氣，南部也可能有零星降雨，預估這波最低溫時間落於下週二晚間到下週三清晨，北部市區低溫約在攝氏8-9度左右、中部攝氏7-10度、南部攝氏10-12度，局部空曠地區及近山區仍可能再下降攝氏2-3度，整體都明顯寒冷。
不過預期下週三白天中南部可回溫至攝氏17-20度，東北部仍然維持偏冷的情況回溫不明顯，下週四五冷空氣減弱後，整體溫度逐日小輻度回溫。
這波寒流影響時水氣多，從預報資料來看高度1500公尺0度線在下週一到三將涵蓋東北部，近1000公尺0度線則在下週二到下週三清晨有機會接近北部，故此高度以上北部、宜蘭山區接近或達到0度的時段，配合水氣有機會出現固態降水。
另外近3000公尺0度線在下週一午後到下週五清晨可擴展到中南部，預估中北、東半部2500公尺以上山區、南部3000公尺以上山區也有降雪機會，預估最高機率還是在中北部2500公尺山區下週二到四的時段，上山時需留意做好保暖、車輪加雪鍊等準備。
至於何為「0度線」，就是以每上升1000公尺氣溫會下降攝氏6度來看，這波寒流有1032百帕等壓線來到台灣中北部上空，1500公尺高度的0度等溫線範圍涵蓋到台灣北部，雖台北上空有機會來到攝氏零下3-4度，但換算到地面大約攝氏8至9度。
柯聿寧表示，雖然這波低溫與霸王級寒流有差異，但是濕冷持續的時間長，農漁業、慢性病友、年長者等也務必要做好防寒準備。