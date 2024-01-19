▲國中生上課就軟腳！醫揭「1關鍵字」觸發症狀　早期發現病因不是裝病

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▲ 一名國中生一聽到關鍵字就腿軟，醫師診斷病情（圖／雙和醫院提供）
衛福部雙和醫院小兒神經科主治醫師周正哲指出，過去這類症狀的孩童常被認為是「裝病」逃避課業或學習，或是遭質疑心理素質不夠堅強、挫折忍受力低，但其症狀的根本原因在於腦部相對脆弱，更容易被外界環境影響，進而導致身體方面出現問題，就像是腦部的「軟體」出現問題，而非「硬體」有缺陷，進而影響到肢體的動作與感覺等。值得注意的是，青春期是人格養成的關鍵階段，正面臨著升學、人際及同儕關係等各種壓力，此時家長如無法發現問題癥結，並給予關懷及心理支持，反倒持續成為壓力來源之一，往往只會讓情況更嚴重。
周正哲醫師表示，功能性神經疾患常見症狀包括肌肉無力、手抖、感覺異常、暈厥伴隨類似癲癇的動作，常被診斷為癲癇，但從腦波檢查來看，則看不出無明顯異常。目前該症狀機轉未明，但有研究傾向與腦部控制肌肉以及感知功能的部分相關，常見觸發因子為壓力，如課業、考試、社交及關係經營等，或過去曾發生過的心理創傷、身體創傷，甚至是病毒感染，都可能導致本來運作正常的腦袋突然「當機」，日前就有研究指出，新冠肺炎帶來的封閉式生活與高壓、緊張環境導致類似個案增加。
周正哲醫師建議，家長如發現孩童有出現類似情況，先以同理心來面對問題，並前往小兒神經科進行相關檢查，透過腦波檢查、頭部核磁共振，或是周邊神經傳導檢查、抽血等檢驗排除其他疾病影響的可能性。在治療部分，除安排職能、物理復健課程或心理諮商外，也希望與家庭、學校一同建立正確的觀念與支持系統，幫助孩童在治療的路上更順遂。
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