泰勒絲大巨蛋演唱會破局！陳其邁槓北市 蔣萬安：討論是好事
美國流行歌手泰勒絲舉辦世界巡迴演唱會，有民間團隊與泰勒絲團隊洽談2月日本與3月新加坡站巡迴空檔，能否到大巨蛋開唱。北市府日前表示，泰勒絲今年無法來台開唱，高雄市長陳其邁則表示對國際團體來都很尊重，從不會團體、主辦單位沒有確定前就講得沸沸揚揚，「對團體不尊重，不是高雄的作法」，遭質疑暗酸台北市。對此，台北市長蔣萬安今（19）日表示，能引起大家的關注和討論都是好事，包括陳其邁市長自己也參與討論。
記者呂炯昌／台北報導
台北大巨蛋上午舉行祈福儀式，會前媒體詢問大巨蛋試營運後有哪些需要改進處？蔣萬安說，大巨蛋在去年正式完工啟用後，也圓滿順利舉辦亞洲棒球錦標賽，不管是球團、球迷的反饋，體育局都有彙整意見，接下來會針對各項意見進行調整。
媒體詢問泰勒絲今年無法來台開唱，陳其邁表示對國際團體來都很尊重，從不會團體、主辦單位沒有確定前講得沸沸揚揚，「對團體不尊重，不是高雄的作法」，蔣萬安回應說，大巨蛋在去年正式完工啟用後，也圓滿順利舉辦亞洲棒球錦標賽，國人都看到了這場賽事，也感到非常驕傲，市民也有了台北市新的地標，接下來3月分也將迎來日本讀賣巨人棒球隊成軍90周年，到大巨蛋來進行賽事，非常的期待。
蔣萬安表示，大巨蛋完工啟用，得到各界的關注，國內外都很期待未來大巨蛋持續舉辦國際一級的賽事、各項的活動，包括演唱會，引起大家的關注和討論都是好事，「包括陳其邁市長自己也參與討論」。