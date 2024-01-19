▲太胖疾病多！他體重近百八週甩20公斤 　1減重代謝手術助獲新生

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肥胖 易誘發全身器官疾病安南醫院國際代謝形體醫學中心院長黃致錕表示，肥胖引發的全身性器官系統疾病，已經成為全球無法忽視的議題；因此，若能經過適當治療降低體重，除了可以緩解疾病，更可以延長壽命。
達文西減重代謝手術 有效解決肥胖引發問題黃致錕院長以從事農業的李先生為例，長期受肥胖所苦，166公分但體重近百公斤，身體質量指數BMI更高達43。經身體檢查後，發現李先生已經併發糖尿病、高血脂、脂肪性肝炎等疾病。因為李先生的父母都有糖尿病，不希望自己也一輩子受疾病所困，故在詳細的評估與討論後，選擇接受達文西減重代謝手術。
李先生術後恢復良好，8週便已經減去20公斤，不僅有效解決因肥胖引發的疾病問題，亦獲得良好生活品質。
3D立體超高解析視野 精準對症下藥黃致錕院長說明，有別於傳統腹腔手術視角屬於2D平面，達文西減重代謝手術系統利用3D立體超高解析視野，以及器械精密的關節角度，提升醫師在手術縫合的精準度，而機器手臂的穩定效果，也能讓患者術後疼痛感大幅降低。醫師執刀部分更與傳統微創手術不同，以輕鬆的姿勢坐在控制台上就能操作，減輕醫師負擔的同時，也能有更好的身體效能來提升手術效益。
這些族群更適用 接受手術比例攀升
「運用達文西機器手臂進行手術，能有高水平的手術精確度，對於減重手術內容必須包含『小腸繞道』或『腸胃道吻合』的族群如縮胃曠腸，縮胃繞腸手術者將會是更好的選擇方式。」黃致錕院長提及，根據全美國2022年統計，達文西減重代謝手術占總減重代謝手術的17%；安南醫院減重外科自去（2023）年七月開展達文西手術以來，總數113例減重代謝手術中，就包括了21例達文西手術，比例已經達到18.5%，相當接近美國的比例，相信未來會再往上攀升。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60629
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