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智冠硬拗「共通董事」？網銀搬證明：未如實揭露關係人

▲網銀今（19）日再砲轟智冠隱匿，在與榮剛的股權交換案上，根本沒有如實揭露關係人。（圖／網銀提供）
▲網銀今（19）日再砲轟智冠隱匿，在與榮剛的股權交換案上，根本沒有如實揭露關係人。（圖／網銀提供）

記者許家禎／台北報導

智冠與榮剛的股權交換案，引來智冠大股東網銀國際不滿，質疑股東權益受損，雙方數度隔空交火！近來網銀抨擊智冠董事王炯棻身兼多家公司董事長，等於智冠與關係人交易達總資產百分之十以上，照理講相關案件需提交股東會同意，顯然智冠並未這麼做。智冠昨（18）日反駁公司與榮剛並非關係人，但網銀今（19）日再砲轟智冠隱匿，根本沒有如實揭露關係人。

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網銀日前指控智冠涉違法，控訴智冠董事王炯棻，身兼金智富、台鋼與榮剛董事長，依據相關條例，公司與關係人交易達總資產百分之十以上者，需提交股東會同意後，才能簽訂交易契約與支付款項，但網銀認為智冠違法，應該交由股東會表決的卻沒有這樣做。為此，智冠也回擊聲明，公司與榮剛並非關係人，任一方也從無認列對方公司為關係人之紀錄。

不過，網銀今日再度批評智冠公司隱匿，沒有如實揭露關係人！網銀指出，依據證券發行人財務報告編製準則第18條第1項：發行人應依國際會計準則第24號規定，充分揭露關係人交易資訊。而國際會計準則第24號第9段關係人之定義：

(a)個人若有下列情況之一，則該個人或該個人之近親與報導個體有關係：

　(i) 對該報導個體具控制或聯合控制；…

(b)個體若符合下列情況之一，則與報導個體有關係：…

　(vii) 於(a)(i)所列舉之個人對該個體具重大影響或為該個體（或該個體之母公司）主要管理階層之成員。

而王炯棻身為金智富公司董事長，金智富公司百分之百持有台鋼公司，他又為台鋼公司董事長，金智富、台鋼可控制榮剛，又他同時擔任榮剛之董事長，並也擔任智冠公司董事。

網銀表示，因此智冠與榮剛已經符合國際會計準則第24號「關係人揭露」第9段關係人定義之 「(a)(i)個人對報導個體具控制或聯合控制。」、「於(a)(i)所列舉之個人對該個體具重大影響或為該個體（或該個體之母公司）主要管理階層之成員。」之關係人定義！

網銀強調，智冠昨日聲明中誤導，將王炯棻以「共通董事」辯解。但不管智冠要如何解釋王炯棻是哪種董事，都無法改變榮剛與智冠符合國際會計準則「關係人」之定義，股份交換案須遵守取處辦法送交兩家公司各自的股東會表決。

同時，網銀也指出，智冠在各期財務報表中，也並沒有揭露榮剛為關係人，籲請主管機關證期局與櫃買中心針對此部分，詳查與確認是否有違法之虞！


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