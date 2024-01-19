智冠硬拗「共通董事」？網銀搬證明：未如實揭露關係人

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過，網銀今日再度批評智冠公司隱匿，沒有如實揭露關係人！網銀指出，依據證券發行人財務報告編製準則第18條第1項：發行人應依國際會計準則第24號規定，充分揭露關係人交易資訊。而國際會計準則第24號第9段關係人之定義：
(a)個人若有下列情況之一，則該個人或該個人之近親與報導個體有關係：
(i) 對該報導個體具控制或聯合控制；…
(b)個體若符合下列情況之一，則與報導個體有關係：…
(vii) 於(a)(i)所列舉之個人對該個體具重大影響或為該個體（或該個體之母公司）主要管理階層之成員。
而王炯棻身為金智富公司董事長，金智富公司百分之百持有台鋼公司，他又為台鋼公司董事長，金智富、台鋼可控制榮剛，又他同時擔任榮剛之董事長，並也擔任智冠公司董事。
網銀表示，因此智冠與榮剛已經符合國際會計準則第24號「關係人揭露」第9段關係人定義之 「(a)(i)個人對報導個體具控制或聯合控制。」、「於(a)(i)所列舉之個人對該個體具重大影響或為該個體（或該個體之母公司）主要管理階層之成員。」之關係人定義！
網銀強調，智冠昨日聲明中誤導，將王炯棻以「共通董事」辯解。但不管智冠要如何解釋王炯棻是哪種董事，都無法改變榮剛與智冠符合國際會計準則「關係人」之定義，股份交換案須遵守取處辦法送交兩家公司各自的股東會表決。
同時，網銀也指出，智冠在各期財務報表中，也並沒有揭露榮剛為關係人，籲請主管機關證期局與櫃買中心針對此部分，詳查與確認是否有違法之虞！