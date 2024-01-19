南府「向城市英雄說心裡話」慶祝消防節 黃偉哲頒獎感謝消防人員
每年1月19日為消防節，台南市政府今(19)日辦理119消防節「向城市英雄說出心裡話」暨績優消防人員頒獎活動，市長黃偉哲親自頒獎表揚23位績優消防人員，感謝他們全年的辛勞付出及消防領域的傑出表現，同時也頒獎杉木藝術團隊創辦人劉亭彣及藝術家Gabriel Rodrigo Andrade，感謝團隊至崇善分隊打造巨型壁畫-「守護」，突顯消防員勇敢迎接挑戰精神，激勵人們對消防員的敬意及感激。市議員曾之婕、吳禹寰、黃肇輝到場關心。
記者林怡孜／台南報導
市長黃偉哲表示，今日為消防節，他代表市民朋友向消防人員致上最高敬意與謝意，並祝福消防弟兄姊妹消防節快樂。此外，也邀請市民朋友前往東區消防局崇善分隊欣賞藝術家Gabriel Rodrigo Andrade所畫的壁畫，並參與活動向城市英雄說出心裡話。同時也勉勵消防員平時訓練落實準備，等需要時能毫無誤差保障民眾生命財產安全。
消防局長李明峯指出，今年119消防節有別於以往辦理大型活動方式，以溫馨、體恤消防員為出發點，辦理「向城市英雄說出心裡話」活動，各消防分隊皆湧入許多民眾留言鼓勵消防人員，備感窩心，感謝為城市的付出。