最強寒流來襲！全家拿鐵第2杯9元、雪梨茶39元 超商濃美式買3送2
入冬最強寒流即將來臨！超商推出限定提神、暖胃優惠，包括即起至2月6日前，全家大杯單品美式或單品拿鐵同品項2杯119元，相當於原價110元的單品拿鐵，第二杯只要9元開喝，還有1月22日至25，全家會員至門市購買私品茶指定系列6折優惠，包括薑汁撞奶、冰糖雪梨紅棗茶、杏仁茶，原價65元、特價39元；1月22日APP優惠趣還有畬室巧克力飲7折券、慢煮焦糖拿鐵76折券限量開搶。萊爾富則是即起至21日，有特濃美式／拿鐵買3送2。
記者鍾怡婷/綜合報導
🟡全家
📍門市｜即起至2月6日
◾大杯單品美式，2杯119元，原價100元、特價60元
◾大杯單品拿鐵，2杯119元，原價110元、特價60元
📍門市｜1月22日起至25日（會員限定）
◾薑汁撞奶6折，原價65元、特價39元
◾冰糖雪梨紅棗茶6折，原價65元、特價39元
◾杏仁茶6折原價65元、特價39元
📍APP優惠趣｜1月22日10:00開搶，兌換期限至1/31
◾畬室醇香巧克力熱飲中杯，7折，原價85元、特價59元，限量5萬組，每會員領1組
◾慢煮焦糖拿鐵大杯，76折，原價65元、特價49元，限量20萬組，每會員領2組
🟡萊爾富
📍門市｜即起1月21日；1月26日至1月28日
◾大杯特濃美式買3送2，原價55元、特價33元
◾大杯特濃拿鐵買買3送2，原價65元、特價39元