學測寒流、雨彈夾擊！「2地區」明天要帶傘 全台連3天濕冷探5度
113學年度學科能力測驗將於明（20）日起，一連3天登場，不僅明（19）日起先有鋒面靠近，北部、東半部有局部短暫雨，週日再迎寒流南下，北部、宜蘭越晚越冷，這波寒流是入冬以來威力最強、最持久，下週二到下週四清晨是全台最低溫的時間，台南以北跟宜蘭、花蓮下探攝氏7度到9度，局部空曠地區最低溫剩下攝氏5度，濕氣加上冷空氣分威，體感溫度會再下降1至2度，比今年入冬後的幾波降溫都還要有感！
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象署預報員陳伊秀預報指出，今晚鋒面開始靠近，明天通過台灣，今晚北部桃竹苗沿海開始降雨，明天白天降雨範圍增廣，苗栗以北、東半部有局部短暫雨，南台灣零星降雨。北台灣今入夜後開始降溫，明天高溫剩下20度至21度，其他地區24度至26度、南臺灣27度至28度，入夜後低溫約16度至19度。
入冬最強寒流週日開始南下，雖然鋒面通過後水氣減少，剩下迎風面北部、東半部局部短暫雨，中部山區偶爾陣雨，中部平地、南部地區多雲到晴，不過受到寒流影響，北部、宜蘭率先降溫，高溫剩下攝氏16度至18度，中南部高溫攝氏23、24度，東半部攝氏21、23。
禮拜一清晨北台灣剩下13度至14度，全台越晚越冷，這一波寒流最冷的時間點在下周二到下周四清晨，台南以北跟宜蘭、花蓮有剩下攝氏7度到9度，高屏、台東約攝氏9度到12度，空曠地區再下降攝氏1到2度，最低溫下探攝氏5度至6度，今年入冬前幾波都是強烈冷氣團加輻射冷卻，這一波除了冷空氣強度最猛外，再加上濕氣會讓體感溫度下降攝氏1至2度，是今年截至目前最凍、冷最久的寒流，要一直到周四白天過後氣溫開始逐步回升。
陳伊秀提醒，下週一、二華南雲雨區東移，降雨範圍廣，中部以北、東半部、南部山區降雨，尤其是北部、宜蘭、花蓮降雨較全面，除了有短暫雨外還有局部雨；週三剩下迎風面地區，包括北部、東半部有雨；下週四水氣減少、寒流減弱，天氣好轉，剩下大台北山區、東部有局部短暫雨。
由於本波寒流加上華南雲雨區帶來水氣，下週一晚上到下週二有機會下雪，包括北部、宜蘭1000到1500公尺以上高山，中南部、花東海拔2500到3000公尺以上高山也有機會迎接雪景。